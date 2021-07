En julio de 1954 fui a un campo de trabajo para estudiantes europeos; a una finca cerca de Lincoln (Inglaterra). No era propiedad de un agricultor sino de John Dickinson and Company. Su manijero vestía elegantemente una chaqueta de cheviot y una gorra que hacía juego. Allí cogíamos patatas estudiantes de ambos sexos. Cobrábamos, no mucho dinero a destajo, igual para varones y hembras. El primer día ya me di cuenta de que aquellas chicas procedentes del norte de Europa cargaban con esfuerzo los sacos de patatas. Yo, como caballero español, quise ayudarles. Entonces un italiano vino corriendo y me dijo: «No lo hagas esas mujeres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres».

En ese momento descubrí el feminismo. Recuerdo aquella escena de hace 67 años ahora que aquí el feminismo está instaurado e incluso superado con la Ley Trans. ¿Pero cómo podríamos hoy definir el feminismo? El colega Álex Grijelmo lo define como «la igualdad real y efectiva entre el hombre y la mujer. El feminismo no es utilizar a la mujer con fines partidarios o políticos». Recuerdo la salutación de Álvaro de Laiglesia al iniciar un coloquio en la Escuela de Periodismo en los años 50: «Periodistas y periodistos». Se adelantó irónicamente al lenguaje inclusivo tan de moda y que con la Ley Trans podría decirse, además de periodistas y periodistos, periodistes. La neolengua de la ministra de Igualdad Irene Montero es un «desvarío jurídico». En España está garantizada legalmente la libertad sexual. Pero Podemos ha ido más lejos: no existen los géneros biológicos sino la ideología queer.

* Periodista