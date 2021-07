El manual de resistencia de muchos españoles va a consistir en recordar sin acritud ese abanico diverso de posibilidades en las que el presidente Pedro Sánchez no ha dicho la verdad. Su porcentaje es alto: no se recuerda nada parecido desde que José Manuel Calderón metió el 98% de sus tiros libres -151 de 154 lanzamientos- en la temporada 2008-2009. Pedro Sánchez, que nunca pasó de pívot lacio -fajador, sí, porque tiene aguante- luce más o menos el mismo porcentaje desde todas las posiciones de la verdad. Recuerdo que cuando instauró el estado de alarma hubo una breve polémica jurídica -la Constitución, ese Everest- sobre si estábamos ante un encubierto estado de excepción, o incluso de sitio. Sánchez respondió entonces que no estábamos ante nada de eso: una vez más, nos metió un triple, porque no hay perímetro que se resista a este pívot correoso si se trata de hacerle una finta o un quiebro a lo que todos vemos. Ahora dice el Tribunal Constitucional que lo que impuso no fue un estado de alarma, sino de excepción, pero ya lo sabíamos. Bastaba con buscar las diferencias entre uno y otro y contrastarlo.

La sentencia llega con un año de retraso, cuando estamos pensando en el dry martini del atardecer o en los cuerpos dorados sin edad. Pero el dato ahí queda, otra vez. Se podría argumentar que el cambio de nomenclatura se debió a un intento de no dramatizar la situación, que era más que dramática. Más o menos igual que cuando se nos siguieron hurtando las cifras reales de la pandemia, con unos cuantos miles de muertos perdidos por ahí que casi nadie recuerda ya, excepto sus familiares. Desde aquel 8-M, hay un empeño constante, en lo relativo al Covid, en no llamar a las cosas por su nombre. El Constitucional llega tarde, pero llega. Como nuestro recuerdo, que nunca se ha ido. Con tantos asesores, no puede ser cuestión de ineptitud -aunque nunca se sabe- la confusión de estados. El confinamiento era necesario, pero no se nos dijo la verdad.

* Escritor