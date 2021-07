Recientemente se ha hecho pública la existencia del proyecto cultural Córdoba, ciudad de las ideas. Una iniciativa, impulsada por el músico y compositor Fernando Vacas, ciertamente ilusionante y que, sin duda, puede contribuir, por un lado, a situar a Córdoba como una ciudad destino de residencias e incentivos artísticos, y, por otro, revitalizar y revalorizar el centro histórico. Como no puede ser de otra manera, solo cabe felicitarse por tan ambicioso plan, y por el consenso que ha conseguido en torno a la creación de un polo cultural de primer orden, que supone, mucho más allá del proyecto de ciudad que dibuja, una magnífica oportunidad para el desarrollo de la industria de la cultura.

La Fundación Antonio Gala, que tengo el honor de presidir, cumple veinte años aportando su esfuerzo en el desarrollo de la cultura andaluza, española e hispano hablante. La genial idea de nuestro fundador, «que el poeta enseñe al músico, el pintor al dramaturgo, el escritor al artista plástico», va a recibir en octubre a su vigésima promoción, con el reconocimiento, nacional e internacional, que la mejor obra de Antonio Gala -como él cariñosamente define, su fundación- indudablemente merece.

A lo largo de estas dos últimas décadas, la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores ha cimentado una experiencia y un conocimiento que puede ser esencial para alcanzar el éxito de la ciudad de las ideas. No en vano, en nuestro monumental convento del Corpus Christi han residido y realizado sus proyectos creativos 272 jóvenes creadores de 16 nacionalidades, 84 de ellos andaluces, que llevan con orgullo por todo el mundo el impulso que recibieron en su estancia en nuestra fundación, en Córdoba y en Andalucía.

Tenemos la satisfacción de que nuestros residentes han recibido 23 premios nacionales e internacionales, tanto de literatura como de artes plásticas y música, entre ellos el Premio Nacional de Literatura y el segundo premio del mundialmente prestigioso British Portrait Awards, de Londres.

Nuestra institución, además de cumplir esa actividad fundacional, como residencia para la promoción de los jóvenes creadores, refuerza su compromiso con la cultura a través de importantes actividades. Entre ellas, permítaseme enumerar la Semana de Gala, que este año celebra su tercera edición, la Camerata Gala-Fundación Antonio Gala, nuestra orquesta residente organizadora del Gala Fest, en el incomparable marco del claustro conventual, la galería expositiva Espacio Gala, recientemente remodelada y que ha acogido más de cien exposiciones de artistas españoles e internacionales, y los convenios de colaboración cultural, firmados con la Fundación José Saramago de Lisboa, la Fundación Loewe, de Madrid, la Fundación Huerta de San Antonio de Úbeda (Jaén) y la Fundación Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera (Córdoba). Es de resaltar el acuerdo de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, por el cual la casa museo de Antonio Gala se convierte en espacio visitable, adaptado para acoger actividades culturales, muchas de las cuales serán reflejo de las realizadas en nuestra fundación.

Pero, además, la Fundación Antonio Gala ha puesto en marcha un proyecto de futuro apoyado en las últimas tecnologías de la comunicación. Planeta Gala es una plataforma de televisión Interactiva que nos permite ocupar la vanguardia de la difusión de la cultura, con capacidad para llegar a los 585 millones de hispanohablantes del mundo. Pues bien, todo este activo cultural que, en nuestra opinión, es bastante importante, forma parte indisoluble de la ciudad de Córdoba y queda a disposición de los proyectos, públicos o privados, que redunden en su beneficio.

Córdoba, ciudad de las ideas es, no me cabe duda, uno de esos proyectos que pueden marcar un antes y un después para la actividad cultural, la ciudad y las personas. Estoy convencido de que coordinando y sumando -no duplicando- con las instituciones y actividades culturales cordobesas, el proyecto puede ser un éxito. La Fundación Antonio Gala, con absoluta predisposición, estará siempre al lado de iniciativas como esta, para participar en ellas y, además, apoyarlas con su experiencia y su reconocido prestigio.

* Presidente de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores