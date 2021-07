Vaya! ¡Ahora resulta que yo soy la culpable del desastre ecológico, de la contaminación, de la tala de árboles, de los incendios, de las centrales nucleares, del agujero de ozono y de todo agujero, de la pandemia y hasta del pan de mi anemia! ¡Tengo tal depresión! He querido consultar con el dueño de la granja. ¡Pobre!: él también está con depresión, y me mira con ganas de montar un circo y hacer malabarismos conmigo. Me ha dicho que no puedo cambiar de sexo, ni menos aún convertirme en pajarito o pajarita. Tampoco puedo aplicarme la ley de eutanasia, porque sólo sufro de culpas. He probado con la ley de educación, pero es un suicidio demasiado drástico; soy sincera: no tengo ánimo para quitarme la personalidad de esa manera tan violenta. El caso es que ya ni puedo verme a mí misma. ¡Y tengo unos dolores de barriga tan terribles! Y encima me dicen que tengo cuatro estómagos. Para aliviar mi culpabilidad, cada día más grande, estoy probando a no dar de vientre; o sea, a no hacer ninguna deposición, y más aún: a no soltar ningún gas. ¡Tengo unos retortijones! Pero es que me siento muy culpable por colaborar a la emisión de gases con efecto invernadero, como le ocurre al dueño de mi granja. Yo creía que comiendo hierba, cereales y legumbres soy una vaca ecológica, vegana y vegetariana, pero resulta que no. Así que tengo una fuerte crisis de personalidad.

Ya no puedo ser ni saber si soy una vaca, un chuletón o un desastre de la naturaleza o un aborto de la naturaleza. Ante mí pasan los traseros de tantas señoronas, y las envidio, porque no tienen gases ni hacen deposiciones. Es terrible vivir así, con tantas cosas dentro, ser una vaca y que me hagan culpable, comer hierba y que me hagan culpable, mugir intentando expresarme y que me hagan culpable, ordeñarme y que me hagan culpable. Ya no sé qué hacer con mi ser, con mi rabo, con mis ojos, con mis ubres, porque me siento culpable hasta por el aire que le quito al mundo si respiro. Yo me iría con Conchi a la Conchinchina, pero es que ya no me quieren en el planeta. Por las noches pienso en transformarme en horno crematorio y no existir. Pero ¿cómo puedo no existir sin llamarme vaca? ¡Qué problema! Y la verdad: ¿qué hago yo ahora, a mi edad, tras siglos en la humanidad, con esta crisis de identidad?

* Escritor