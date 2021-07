El ministro de Consumo la ha liado parda por decir lo que todos los científicos, expertos, médicos, ecologistas y hasta los adivinos del Plan España 2050 ya venían afirmando: «¡A ver si nos ‘cortamos’ con los filetes y el tocino que le va a dar un ictus a nuestro cerebro y al planeta!». No con esas palabras, claro, pero con ese mensaje. El ministro no se dio cuenta (o puede que sí) de que, precisamente, es ministro. Y por tanto diga lo que diga, sobre todo si es un verano con pocas noticias, siempre será polémico. Si encima se mete en este berenjenal facilón… pues ya están todos los elementos para que se líe.

Así, de pronto, el filete de añojo ha alcanzado un emblemático simbolismo en la política española, casi al mismo nivel que tomarse una caña repleta de libertad en Madrid… que no sé dónde está tan alto concepto del alma humana en un vaso de cerveza de barril por mucho que en Madrid te pongan esa espumita justa cuando te la sirven. Magnífica, es cierto, pero…

Volvamos al filete, porque realmente no hay nada de lo que habría que preocuparse si a tan largo plazo, el 2050, debemos cambiar nuestras costumbres, usos y sistema productivo. ¡Como si fuera el primer reto que supera nuestro sector agroalimentario! Pero lo que de verdad me preocupa es que, dado el grado de ensañamiento que existe en el clima político, un flamenquín o una ración de carne con tomate se conviertan en emblemas ideológicos y divida aún más a la ciudadanía. ¿Qué no hay tanto imbécil en España? Mire usted… visto lo visto en otras muchas ocasiones semejantes recientes, últimamente soy poco optimista al respecto.

Yo es que ya me veo a ese pobrecito seguidor de Vox, que está a dieta por el colesterol, tener que hacer ostentación pública por narices en una terraza de un costillar. O en el cátering de los encuentros del PP, ¿se van a sustituir las tartaletas de salmorejo por tocinete añejo? Y en la Caseta del PSOE de la próxima Feria… ¿los que pidan pinchitos de pollo serán ‘susanistas’ y los de cordero ‘sanchistas’? ¿O al revés? Y los que encarguen la brocheta de carne de cerdo, ¿de qué van?

En Unidas Podemos se supone que la dieta estaría más clara: reducir el consumo de carne a la cuarta parte y punto. Pero no. Algo me dice que al momento habrá escisiones entre veganos, lactoovovegetarianos, lactovegetarianos, pescovegetarianos… ¿Y cómo sería, por ejemplo, un ágape de seguidores de Ciudadanos? Supongo que pedirían una parrillada mixta de carne y verdura y… en fin, ya se vería como se va repartiendo.

Personificando, Pablo Casado desde el PP ha pedido libertad para comerse el filetón que quiera y que el presidente, Pedro Sánchez, dimita de paso, sin que ello tenga que ver ni con la salsa de la guarnición. Sánchez, por cierto, ha adelantado que no le hace ascos a un chuletón de Ávila. Ambos coinciden en algo: son carnívoros en su dieta. Y en política, ahora que lo pienso.

A lo que voy: me conformaría con que los paisanos tengamos más sentido común que el que a veces muestra nuestra clase dirigente y que a partir de ahora si pido algo en una terraza no se me juzgue ideológicamente por la cantidad de proteínas y grasas animales que se ve en mi plato. En serio: me aterroriza que hayamos bajado un escalón más y ya hasta estemos confundiendo la política con el tocino.