No es la primera vez que invoco en estas letras a Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, el hombre de las mil aristas que participó tan activamente en el convulso periodo de la Revolución francesa y todas sus réplicas de asentamiento. Si hay un personaje en el que fascinación y admiración no van de la mano debemos acudir al que también fuera obispo de Autun, salvo que hermanemos en ambos conceptos la sensación que sufre la presa antes de ser engullida por la serpiente. Artífice principal de la Constitución civil del clero, consentidor de la decapitación de Luis Capeto; gracias a un razonable exilio, explorador a su pesar en tierras vírgenes norteamericanas; ministro y al mismo tiempo impulsor de la defenestración de Napoleón y coarquitecto del Congreso de Viena… Una joyita y un referente de la supervivencia política.

Cualquier comparación entre Talleyrand y Alberto Garzón resultaría sobredimensionada para los propios intereses y la bilis política del coordinador de Izquierda Unida. El único punto común hasta la fecha es el halo de supervivencia, una baraka no exenta de humillación. El ninguneo le ha alcanzado incluso desde el fuego sospechosamente amigo del Ejecutivo, gracias, entre otras cosas, a sus méritos dispersivos. Tenía su chanza que un comunista ocupase la cartera de Consumo, acentuada por esa predisposición en convertir la acción política en ocurrencia. Ya se vivió con esa supuesta erradicación de las casas de apuestas, cuando la encadenación de anuncios televisivos en los descansos futboleros viene a decir lo contrario. Ahora, Garzón ha querido buscar en la carne roja su lugar bajo el sol.

La dieta de Harvard y esa búsqueda del tiempo perdido que es la recuperación de la dieta mediterránea avalarían sus buenas intenciones. Incluso tendría su meta mensaje un pedigrí progre porque materializar el sueño de los bistecs era una aspiración burguesa. Hoy, las cañas se han vuelto lanzas puesto que el ascendente vegano lo lideran fuerzas pijipis mientras la adiposidad fast food se les encasqueta a las clases humildes, las mismas que hace cien años soñaban morar en el paraíso de los gordos.

Garzón ha implicado a las vacas en su ofensiva política, derivando un nuevo apocalipsis en sus bóvidos cuescos. No es para tomarse a broma el metano desprendido de esas vacunas panzas, así como los devastadores efectos de una sobreexplotación. Sin embargo, las ansias de estar en el candelero del señor ministro han chocado con el criterio de oportunidad, soliviantando al sector ganadero y llevándose un rapapolvos del presidente del Gobierno, que ha hecho viral los chuletones como si nos remontásemos al tiempo de los carpantas. En tiempos de duelistas y de tísicos amores románticos, la dignidad del ministro le habría llevado a presentar la dimisión. Pero Garzón ha podido acordarse, no del Álamo, sino de Talleyrand. Torres más altas han caído. Mismamente, Iván Redondo ha querido jugar a Luzbel y se ha topado con el rol de Sánchez como ángel exterminador, con omisión de agradecimientos incluida. Supuestamente, el presidente consultó con Ábalos la remodelación, sin advertir al consiliario que él era uno de los elegidos para abandonar el barco. Extraños son en política los mecanismos para ensamblar la meritocracia y visto está que la insignificancia puede ser un argumento de peso para mantenerse en el poder. Decididamente, no estamos en la India. No hay vacas sagradas incólumes a la deriva de los acontecimientos. Garzón se sabe una pieza menor, pero se sabe, y podría darse el gusto de bailar sobre la cartera de los ministros cesados. El colmo sería celebrar su supervivencia pidiéndose un buen tartar de ternera.

* Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor