El pasado lunes, 12 de julio, tuvo lugar en la plaza de Los Pedroches de Alcaracejos la presentación de un volumen, en edición facsimilar, que reúne dos libros esenciales para conocer Alcaracejos, uno y otro escritos por autores mojinos: “Historia de Alcaracejos y su escudo” de Germán Santos (q.e.p.d.), 1955, y “Recopilación de datos sobre Alcaracejos y sus costumbres”, de José López Navarrete, 1988. Existen muchos libros sobre las Siete Villas o la comarca de Los Pedroches que citan a Alcaracejos, pero solo en estos figura como protagonista. La obra está editada e impresa por la Excelentísima Diputación Provincial de Córdoba y a la vista del resultado podemos afirmar que han trabajado con cuidado y con mimo.

Ambos libros estaban agotados por lo que esta puesta al día es una nueva oportunidad para sus autores y para todos los interesados en la historia y la sociología local y comarcal. Según el blog Solienses, la primera es deudora de la época en la que se publicó pero, en mi opinión, no por eso tiene menor interés. La segunda, rica en tradiciones y costumbres, ofrece otra estructura y otros contenidos: ambas se centran en Alcaracejos. El 2 x 1 que se ha hecho favorece su precio, su divulgación y las posibles contrastaciones o análisis críticos que pudieran establecerse.

El proyecto ha sido posible gracias, en primer lugar, a la generosidad de los herederos de Germán Santos y de López Navarrete, autor, que gentilmente han cedido sus legítimos derechos. En segundo lugar, gracias a la cobertura y apoyo total de la actual Corporación Municipal de Alcaracejos. Y por último, gracias a Víctor Merchán, que ha sido el corazón y gestor del libro, ya que ha sido la conexión entre todos los agentes implicados y ha ido y venido cuantas veces han sido necesarias. Canalizó dudas y respuestas y, finalizada la impresión, los recogió para su traslado al pueblo. Parte de este trabajo lo realizó estando contratado en el Archivo Municipal. En cuanto a mi cometido, me he limitado a comentar la idea y escribir el prólogo, hechos que me satisfacen plenamente ante el notable resultado.

El acto de presentación fue moderado por Antonio Calvo García, técnico de cultura del ayuntamiento de Alcaracejos. Con el libro, que pueden adquirir en el consistorio, se entrega un magnífico plano del término municipal de Alcaracejos realizado por D. José Ventura, maestro local, en 1921.

Ante iniciativas como esta, solo queda desear el apoyo de todos los mojinos y personas interesadas y que la lectura de la obra facilite progresar en un mejor conocimiento de nuestras raíces y de nuestra historia.