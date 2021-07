Es una pequeña historia. Más bien algo anecdótico pero no me resisto a contarla estos días en que se recuerda la figura y trayectoria profesional de Tico Medina, hoy ya parte indisoluble de la historia del periodismo español. La cosa tuvo lugar en Madrid a principios de los setenta. Él conducía por aquellos años un show de actuaciones/entrevistas en el Bong Bing Club, la sala de fiestas del Meliá Princesa, y yo cursaba tercero de periodismo. Cierta tarde, un compañero de Escuela y de Colegio Mayor, Emilio Marín, hoy felizmente jubilado en su tierra natal, Huelva, tras muchos años en RNE, nos hizo extensiva una invitación de Tico para asistir por la noche al espectáculo. Así que allí nos fuimos, con otro estudiante de la Escuela y un colegial del Mayor, no sólo interesados por el espectáculo y sus contenidos, sino también, como buenos alumnos, dispuestos a conocer cualesquiera entresijos relacionados con la estructura y conducción de la función. Y aprender de todo ello.

La cosa transcurría felizmente sentados en una de las mesas de la sala, rodeados de la high society del Madrid nocturno, cuando, sin previo aviso, Tico anunció, desde el centro del escenario que esa noche contaba en la sala con la presencia de unos compañeros de la Escuela de Periodismo a los que invitaba a participar en el show. Circulo de luz que se proyecta sobre nuestra mesa… y cuatro desconcertados espectadores que se ven impelidos a salir a la pista donde acababa de ser entrevistado Martin Ferrand, además de un comentarista taurino, y donde en ese momento acompañaba al presentador un nuevo invitado, Rafael de Córdoba, de actualidad aquellos días tras ofrecer por la tele su adaptación al baile de la Tocata y Fuga en Re Menor de Bach.

No se acabó ahí la sorpresa. Apenas escasamente repuestos de la singular performance en la que acabábamos de vernos inmersos, nueva proyección de foco sobre otra mesa de la sala que ilumina la presencia de Emilio Romero, director de Pueblo y de la Escuela Oficial de Periodismo, al que nuestro anfitrión le dice: «Bueno director, vamos a ver de lo que son capaces los chicos de la Escuela». Y Tico que se va y nos deja solos con el micrófono en la mano y la conducción del programa.

Eran los días del pijerío en Serrano y Moncho Street (Ramón de la Cruz) con su drugstore, ambiente Carnaby, y discotecas como el Pipperbank Club con su entrada en forma de caja fuerte. Todo muy psicodélico. También de la jerga del «incinérame el cilindrín» (dame fuego), versiones cultas de refranes que harían palidecer a Góngora (ya saben aquello de «más vale plumífero en cavidad metacarpiana…») e inefables, cuando no macarrónicas, «traducciones» al inglés. Y una de ellas nos vino a la mente a modo de último recurso al que agarrarnos en aquella tesitura: From lost to the river. Dicho y hecho. Renuncio a narrar lo que siguió. Solo decir que, una vez más, acreditó la innata capacidad del ser hispano para la improvisación. Pero no lo debimos hacer tan mal. Al finalizar, Emilio Romero nos saludó cordialmente, Martin Ferrand nos invitó a ir a ver su programa 24 horas y hasta Jesús Hermida que también andaba por allí ser acercó al corrillo comentando la peripecia.

Lo mejor vino un día más tarde. Y quedó recogido en unas palabras de Emilio Romero, tras una Junta de Escuela un tanto conflictiva (como casi todas por aquellos tiempos) que sintetizo… «Uds, no me conocen bien. Ayer, estando en el Bong Bing tuve la satisfacción de ver actuar a cuatro compañeros suyos (…) y cuando Tico me saludó, pues fue redactor mío, hubo unas toses que me apenaron un poco, pues creí ver de nuevo el ánimo conflictivo de la Escuela. Pero luego sus compañeros dieron toda una medida de profesionalidad y corrección, incluso en sus opiniones sobre mi persona (…) Fue uno de los momentos de mayor satisfacción que he tenido como director del centro. Puede parecerles extraño pero hasta me emocioné un poco…». El Meliá también nos remitió una foto ampliada como recuerdo.

Pasaron muchas décadas hasta que volví a coincidir y charlar de nuevo con Tico con ocasión de un desplazamiento suyo a Córdoba. Recordaba el show y vagamente la anécdota. Así que, como sucede en cualquier conversación distendida, rememoramos también algunas otras aventuras de aquellos años. Era un enamorado de Asturias y especialmente de Cudillero, donde incluso llegó a tener casa. No sé cómo, pero la charla derivó al final, entre otros vericuetos, por el curadillo (un pequeño tiburón, conocido en la zona como gata, y plato singular de los chigres pixuetos cuya piel se usaba para lijar los barcos) para acabar en una serie de consideraciones sobre… los calzoncillos de Neptuno. Pero esa es ya otra historia. Genio y figura.

* Periodista