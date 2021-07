Se confeccionan pasaportes digitales a medida, para territorio internacional y local, abarcando toda presente y futura restricción, a buen precio y de probada eficacia. Disponemos de un amplio surtido en historiales médicos, currículos vitales, laborales y sociales para diseñar el perfil que más te convenga a la hora de sacar todo el partido a tus derechos básicos. ¿Aún no dispones de nuestra mascarilla trucada, nuestro gel de pega y nuestra vacuna de broma? Sáltate las restricciones con nuestra carta de vericuetos legales y asesores administrativos online. Veinte años en la corruptela nos avalan. Llevamos untando al personal más de dos décadas, escapando triunfal y coloridamente de los tribunales más exquisitos. Conectados familiarmente con la mano negra, el señor Matanza y las organizaciones cuyos nombres no podemos dar pero imaginas, llevamos a efecto lo que nos viene en gana con total impunidad y alevosía, bajo cualquier tipo de dictadura, monarquía o democracia para idiotas. ¡Ja! ¡Modificamos cartas magnas a medida! Nombramos a dedo y destituimos al Papa, si hace falta. Tú tienes los billetes; nosotros los contactos y, en una dimensión más ambiciosa, las miras telescópicas. Estamos aquí para satisfacer las necesidades ingénitas de mentirosos, charlatanes, traidores, aprovechados y asesinos. El dinero lo compra todo; no lo olvides si es que lo tienes. El perro grande se come al hambriento y la ley de la selva llega para quedarse. Oposita sobre seguro, véndenos tus votos, colecciona las últimas subvenciones y a vivir la vida. Ríete del ignorante que escribe este artículo. Qué sabrá él que tú no hayas comprado ya, ¿a qué sí? Veinticuatro horas. Aceptamos tarjeta pero no medias tintas y mucho menos inseguridad. No te vayas de la lengua o todo el peso de la corrupción caerá sobre tu perfil social y tu conexión a Internet. Así de duro y simple. ¿Lo tomas?

* Escritor