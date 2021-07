No puedo pensar en este chico sin que me sobrecoja la crueldad de su muerte. La barbarie de su asesinato. Esto en una calle de La Coruña a las tres de la madrugada. Esto en nuestra realidad. Si tengo que pensar en este horror para poder escribirlo, lo primero que hago es abstraerme del debate homofóbico: porque si han matado a golpes a un chaval de 24 años, a golpes, en una carrera de 250 metros, en un primer momento del análisis, da igual que lo hayan hecho al grito de maricón, de negro, de sudaca, de moro, de lo que sea. Es que me da exactamente igual, porque el abismo de maldad es tan hondo que son distintas formas de vestirlo.

Conceptualmente, no sé cómo se acumula un delito de odio dentro de una acción que es el odio en sí, que es la encarnación de la maldad, porque ha consistido en asesinar a un muchacho a golpes y patadas a lo largo de 250 metros, en una agresión grupal en la que, según parece, había por lo menos otros diez muchachos. Porque si existe el odio, y sabemos que existe, estamos ante una de sus encarnaciones más duras.

No me parece que pueda haber una exaltación mayor del odio. El delito de odio, aquí, es una reiteración retórica sobre el hecho en sí, que es el odio absoluto, con más o menos enajenación. Samuel no se defendió: no pudo hacerlo. Tuvo, según parece, una respuesta gallarda: «Maricón, ¿de qué?», preguntó, cuando alguien le dijo «Eh tú maricón deja de grabar». Pero su muerte estaba escrita ya en esas palabras: no por las palabras en sí, sino por toda la ruindad que vendría después. Tras recibir algunos golpes, Samuel logró escapar. Se ha visto en las imágenes de eldiario.es. Tuvo que irse angustiado, con el miedo en el cuerpo: pasar de estar con un amiga, haciendo una videollamada, a que un par de bestias se lancen contra ti y empiecen a pegarte. En el vídeo, que hay que ver varias veces para apreciar bien la sucesión de hechos, se aprecia cómo lo derriban en el primer ataque. Seguramente nunca lo esperó. Quizá pensó, al irse, que con ponerse un poco de hielo en la cara se quedaría bien, y ni siquiera valoró la posibilidad de que esa noche no regresaría a su casa. Solamente un mal sueño: nada más. Eso pudo pensar, justo antes de que sus dos agresores primeros regresaran, pero ahora con un grupo mayor, para matarlo a golpes.

Aunque el análisis del detalle es lo que diferencia la investigación policial y la aplicación penal de la conversación, no creo que sea algo en lo que debamos perdernos. Tenemos que pensarnos lo que hace falta para matar a alguien a golpes. Es la bestialidad. La maldad pura. Insisto: me da lo mismo que lo llamen maricón, negro, sudaca, lesbiana, yo qué sé. Han matado a golpes a un muchacho de 24 años, joder. Y en el vídeo parecen diez o más de diez. No todo se puede pormenorizar y convertir en una consigna política. Me parecen muy bien las manifestaciones de repulsa: exactamente igual de bien que me parecerían si fueran contra el racismo, o contra cualquier variación del insulto inicial. Lo que me sigue pareciendo inconcebible es que nadie de ese grupo de diez, o los que fueran, se volviera a los otros, con los que hasta hace cinco minutos se ha estado tomando una copa en una fiesta sin mascarillas, para decir algo como «¿Qué estamos haciendo?». No. A patearlo. Por eso cuando llegaron los servicios de emergencia, que estuvieron más de media hora intentando reanimarlo, Manuel tenía la cabeza totalmente deformada a golpes.

Creo que dentro de nosotros habita una bestia. Dentro de nosotros como sociedad. Y tratar de ignorarla es una cobardía. Creo, y no es la primera vez que lo escribo, que la norma constitucional del fin de la reinserción social del delincuente, en las penas privativas de libertad, debiera contemplar sus excepciones en delitos de especial crueldad física contra las personas. En fin, Sandra Palo y todos los ejemplos terribles que se pueden poner. No se trata de legislar en caliente, sino de comprender y admitir que el mal existe, y que la sociedad no puede ampararse en el colchón buenista cuando ese mal no tiene solución. Yo creo que a Samuel, como a cualquier hijo de otro padre, lo que le importa es que lo han matado a golpes. Que no se politice esto también: no lo digo yo, lo dice el padre. Pero si se politiza, que sea de verdad: abramos un debate sobre el fin de las penas privativas de libertad, y si ese fin tan noble, la reinserción, puede tener excepciones en virtud de la violencia física del delito. Pero de eso no habla nadie, y a esperar el siguiente.

*Escritor