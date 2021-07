Primero llegó el boom de Girls (yo no le veía el porqué). Luego, The bisexual, Euphoria, Adult material... Pero ninguna hablaba de mí. Por fin, series que cruzaban el límite: Fleabag, Please, like me, Feel good, Pure, Insecure... Pero buscaba y buscaba y no llegaba a encontrar ninguna serie que reflejara a esas jóvenes de 20 años que aspirábamos a algo (escribir un libro, ser actrices, monologuistas, artistas...), que buscábamos nuestro lugar en el mundo y que, de repente, nos hemos plantado en los 30 y más allá (¿dónde se han ido estos años?) y nos preguntamos qué ha sido de nosotras y si es esta la vida que buscábamos. Hasta que llegó Young and promising (Siri Seljeseth, 2016).

Sí, tuve que dar con una serie nórdica –no sé qué pasa allá arriba, que de verdad comprenden de qué va todo esto y cuánto cuesta seguir viviendo muchas veces–, La Serie. Ahí estamos nosotras, sufriendo, apoyándonos, derrumbándonos, emborrachándonos para llenar vacíos y llorando con nuestras amigas al día siguiente, haciendo planes para formar una familia y viendo cómo se derrumban y esperando ese momento que en los 20 estábamos convencidas de que llegaría. A veces llega, otras no. A veces a nuestras amigas les pasa y a nosotras no y no hay quien entienda eso más que Siri Seljeseth, que se entregó a este proyecto con tan solo 23 años y consiguió la confianza de la televisión nacional noruega para producirlo.

Esta serie, entre el drama y la comedia, retrata como ninguna lo que supone enfrentarse a la vida adulta y darse cuenta de que no tiene nada que ver con lo que anhelábamos en nuestra adolescencia. De hecho, gran parte de la serie se basa en experiencias de la propia Siri Seljeseth, que interpreta a uno de los personajes: una monologuista que consiguió brillar como stand-up comedian en Estados Unidos pero a la que le negaron su visa cuando le tocó volver a Noruega para renovarla. Éste es el germen de Young and Promising, la serie que siempre soñamos escribir acerca de nuestras compañeras de universidad, colegio mayor o piso. Pues ahí está, esperándoos.

Cuando lleguéis al último episodio, os preguntaréis cómo seguir viviendo sin sus protagonistas. Tranquilas, tenéis a vuestras amigas y a vosotras mismas. De eso va vuestra serie.

*Escritora