En el amor todo es empezar. Y también acabar, pero no lo decíamos. Raffaella nos cantaba un estado de ánimo, una electricidad. Nadie como ella ha sabido echar la melena rubia con esa contundencia atrás, sin desnucarse, explótame expló. Qué desastre si tú te vas, Raffaella, después de tantas Nocheviejas en que eras la curva de esos números con más estilo que carnalidad. Claro que Raffaella Carrá era una mujer guapa, muy atractiva, pero la simpatía la desbordaba y por eso en Italia, y también en España, andamos ya muy huérfanos de ella. Precisamente ahora, cuando más fiesta queremos, ella que tanto la cantó. Habría que escribir que Raffaella era eso, una fiesta: como París, como Roma, como la dolce vita, el modo de bailar y de creer que todavía nos quedan por vivir y gozar muchos días azules. Pero será sin ella, o ya con ella dentro de nosotros.

Pienso en Raffaella con orquesta y esa felicidad en todos los acentos. Comprendo la tristeza que se vive en Italia porque yo también estoy triste, porque ese firmamento se ha quedado vacío tras los sueños pendientes, o se ha iluminado más con Raffaella. Cuánta alegría había en esa cortesía al fundir los idiomas. Esa simpatía que es tan extraña ahora. Toda esa ilusión. Con ella se va un tiempo que se podía vivir sin pretensiones, porque se ofrecía todo y se creía que sería posible. Esa forma elegante de llevar las lentejuelas, cubriendo el dinamismo de sus pasos. Mirabas a Raffaella no buscando el brillo de su anatomía, sino ese estado alegre de ebriedad que no molesta a nadie en la fiesta alcanzable de vivir. No sé si en estos tiempos con legiones de ofendiditos dispuestos a darse por aludidas --los todes los eludo, claro, porque sólo están al alcance intelectual de Irene Montero y Nicolás Maduro-- se podría aceptar y celebrar igual esa sensualidad tan alegre y divina que ha sido Raffaella; pero ella, por fortuna, vivió su plenitud en libertad. La fiesta sigue contigo, Raffaella, en tu baile de luz.

*Escritor