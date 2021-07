En junio de 1955 tras aprobar el segundo curso en la Escuela Oficial de Periodismo, inicié las prácticas en el diario Pueblo. Cuando entré en la redacción por vez primera fijé mi vista en Tico Medina, que tecleaba en una máquina de escribir vetusta. Estaba en ‘su’ reportaje y de vez en cuando soltaba con voz inigualable una ingeniosidad. Ya destacaba como reportero en el periodismo madrileño. Iniciamos entonces una amistad reforzada por ser ambos andaluces; él, de Granada, yo de Córdoba. Repaso los muchísimos acontecimientos que compartí con él y recuerdo aquel día de Cuaresma: «Manolo ven a la tele. Yale (el reportero cordobés) y yo te haremos una entrevista. Nos hablas de los tambores de tu pueblo Baena». Les había fallado algún famoso. Sólo se veía TVE en Madrid y los estudios estaban en el Paseo de la Habana. Otro día me dijo: «Voy a dar una conferencia en Tomelloso organizada por el poeta Eladio Cabañero, podíamos ir en tu Vespa».

Y fuimos un día de verano muy caluroso. Aparte de visitar una bodega donde catamos un buen vino manchego, saludamos al tío del, entonces no tan famoso, pintor Antonio López. Se llamaba Antonio Carretero, también buen pintor que fue quien lo inició a la fama, y Tico que era muy rumboso le compró un cuadro. Miro ahora una foto tomada en la finca de olivar, Rivilla. Tico luce el sombrero cordobés y la capa amarilla. Fue investido Cofrade de Honor de la Cofradía de Amigos del Olivo de Baena. No me podía imaginar al ‘alevín’ Tico Medina cuando lo conocí, haciendo reportajes hasta bien entrado el siglo XXI. Pocas palabras más, ¡hasta la vista Tico!.

*Periodista