Un profesor fue expedientado hace unos días supuestamente por haber dicho en clase a sus alumnos que, biológicamente hablando, solo hay dos sexos en la especie humana, aunque la directora del colegio afirma que el expediente se le abrió por otros motivos. Sea como sea, el hecho muestra un debate no resuelto sobre la definición de sexo y todo lo que ello implica desde el nivel biológico, al psicológico y social.

En este contexto está a punto de aprobarse la llamada Ley Trans, cuyo texto regulará algunos aspectos relacionados con los derechos de las personas transexuales o transgénero. Personalmente comparto el objetivo fundamental: eliminar la discriminación y promover el disfrute de los derechos humanos fundamentales y los derechos constitucionales de las personas que se autodefinen como transexuales o transgénero en igualdad con el resto de los ciudadanos, en línea con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Una lectura del borrador que circula de esta ley, que ha generado conflictos y polé-micos dentro del mismo gobierno y entre los colectivos feministas y LGTBI, me ha permitido observar algunos defectos importantes, que oscurecen su objetivo y generarán conflictos indeseados. Esos defectos derivan de la falta de rigor y claridad en la definición de conceptos tan importantes para la ley como sexo, género, identidad sexual, identidad de género, persona transexual o persona transgénero. En concreto, la ley introduce las siguientes definiciones en su artículo 4:

«1. Identidad de género o sexual: la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer.

2. Persona trans: toda aquella persona cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer.»

Como se puede observar, la definición 1 considera equivalentes los términos sexo y género, algo al menos discutible en los ámbitos de la biología y de la psicología y sociología; además, habla de sexo asignado como si fuera un acto arbitrario y sujeto a error. En cuanto a la definición 2, me parece totalmente imprecisa y errónea. La persona transexual es en realidad aquella persona cuya expresión sexual según su sexo genético (sus atributos sexuales primarios o caracteres sexuales secundarios) no se corresponden con los que tenía al nacer. Y si se emplease el término transgénero, sería aquella persona cuya expresión de género (comportamiento, ademanes, forma de hablar y vestir) no se corresponde con el género que se le supone por su condición sexual al nacer. La ley usa sexo, género, identidad y expresión sexual de forma poco precisa y confusa.

Estas indefiniciones de la ley Trans preocupan con razón a muchas mujeres del co-lectivo feminista, porque su aplicación traerá problemas para interpretar términos fundamentales como los de hombre y mujer en el contexto de otras leyes de protección de los derechos de la mujer en las relaciones sexuales y de pareja, en el deporte u otros aspectos de la vida.

La ley Trans, igual que cualquier otra ley, debería ser más rigurosa al manejar las palabras. Porque una ley que use términos imprecisos se presta a múltiples interpretaciones y está condenada a generar más conflictos. También esta ley abunda en esa tendencia general en el mundo de la política de intentar fortalecer los derechos individuales o de grupos sociales mediante leyes específicas. Y en mi opinión, este no es el mejor camino. En ciencia existe el principio conocido como la navaja de Ockham, que viene a decir que, entre dos leyes, es preferible la más general y sencilla, porque probablemente será la más acertada. Cuantas más categorías usemos para nombrar a individuos y grupos sociales separados, más difícil será delimitarlos, más vacíos legales surgirán, y eso implicará una mayor desigualdad en el disfrute de los mismos derechos. Todos somos personas y todas las personas somos iguales: no es preciso añadir una interminable retahíla con todas las maneras de ser persona.

