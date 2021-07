¡Que tengamos que aguantar tanta humillación, indignidad, desfachatez, chulería, latrocinio, mendacidad, burla, cinismo, y pagar impuestos para mantenerlo y seguir aguantando tanta humillación, indignidad, desfachatez, chulería, latrocinio, mendacidad, burla, cinismo, y costearlo para seguir sufriéndolo! ¡Que tengamos que trabajar, madrugar cada día, reducirnos la luz, el agua, el tiempo, la vida, para pagar tanto desperdicio, tanto gasto inútil, tanto chalán, charlatán, trilero, éste y ésta de ése y ésa! ¡Que tengamos que aguantar ser tratados como nada, ni siquiera objetos, sin poder hacer nada, sin poder mantener una esperanza en que algún día éste con sus ésas y ésos y eses no se vayan a su casa hasta que nos devuelvan tanto robado, traicionado, engañado y burlado! ¡Que tengamos una esperanza en el día de otras elecciones cada cuatro años, nosotros, el pueblo, que somos quienes pagamos siempre y todo, y que ese mismo día se cisquen en los votos, en todos los votos y cada voto, y vuelvan a hacernos aguantar otros cuatro años de mentiras y cinismos! ¡Que tengamos que aguantar ser tratados, considerados, guiados, administrados como imbéciles, cretinos, incultos, desmemoriados, irracionales! ¡Que tengamos que soportar cada día esa cara y ese cara y otro cara y otro caradura y otra caradura, el mismo caradura, la misma caradura, el mismo rostro con la misma desfachatez, mentira del pan suyo de cada día y la luz suya de cada día, y la cola nuestra de cada día, y el paro nuestro de cada día, alimentándose a base de enfrentarnos! ¡Que sólo nos haya quedado la desesperación como agujero para poder respirar este aire viciado de garitos y canallas metidos a arrieros de reatas! ¡Que tengamos que drogarnos cada día, aparentando estar entontecidos, para poder soportar estupor tras estupor y su desolación! ¡Que no sepamos ya elegir entre el sarcasmo, el humorismo o el grito desgarrado en este trágico desierto de burla y hundimiento! ¡Que tengamos que vivir en manos de cretinos que nos toman por cretinos! ¡Que tengamos que vivir diciéndonos que no existe salida, que da igual, que qué más da si siempre nos van a hacer lo mismo! ¡Que nos vayamos llenando cada día de las tristes preguntas a las que cada día les sentimos más lejanas las respuestas!

*Escritor