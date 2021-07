No fue hace muchos años, apenas nueve o diez, que oí decir a finales de julio al dueño y responsable de un bar-restaurante en un barrio: «Ahora vamos a ver quién de verdad es un señor». El hombre se refería, con bastante de ese clasismo de pobre de antaño, a quién podía permitirse cerrar en el barrio todo el mes de agosto para tomarse unas vacaciones a la ‘antigua’, veraneando a ser posible todo el mes en otro lugar diferente a Córdoba. Y me llamó la atención porque quizá sea el último estertor de aquella sociedad cordobesa con mucho de economía agraria y en la que estaba justificado pasar angustias todo el año si eso servía para parecer ‘un señor’ luciendo palmito en la Feria o veraneando. Lo que importaba no era «ser», ni siquiera «tener»… sino «parecer» que se tiene.

Cada año esa concepción respecto a la vida en general y al veraneo en particular va cambiando poquito a poco en Córdoba. Hay menos bolsillos que aguanten un mes de viaje y de estancia en otro lugar, la ciudad no se ve tan muerta en agosto salvo al coincidir con el puente festivo de la Virgen y la actividad se ha diversificado con muchas empresas de distinto calado (especialmente la hostelería), en donde las plantillas no solo se tienen que turnar para tener vacaciones sino incluso reforzar y esperar al otoño e incluso al invierno para ese merecido mes de descanso. Pese a todo, aún queda esa impronta de querer descansar en el sacrosanto mes de los señoritos cueste lo que cueste, aunque eso vaya incluso contra la filosofía de la propia empresa y de que en ese mes sea cuando hace su agosto, nunca mejor dicho. Otra anécdota que me impresionó por aquella época: un cartel en una tienda de vestir de caballero en un pasaje de la zona de la plaza de Colón: «Horario de verano: de 10 a 13.30 horas. Cerrado por vacaciones del 20 de julio al 4 de septiembre» ¡Con dos narices! ¿Por qué será que al año siguiente no me extrañó ver la tienda cerrada?

Insisto en el argumento: ¿Que en Córdoba en agosto va a haber poca gente entre el calor y las ganas de moverse tras año y medio de restricciones por la pandemia?… Por supuesto. ¿Qué es un buen mes para veranear?... Es magnífico y si en su sector efectivamente la actividad se desploma, adelante. ¿Que más de uno, pese al trabajo y no tener vacaciones, va a ‘juntar unos días’ para perderse por ahí?… Pues claro que sí, y muy bien que hace. No se trata de reventar. Pero que la estructura socioeconómica de la ciudad es la misma de hace tres décadas, antes de la crisis económica del 2008, la del covi-19 y el aumento del peso del turismo… ¡Ni de coña! Ahora la ciudad no se puede permitir el lujo de cerrar en agosto ni, sobre todo, pegarle un cerrojazo a la hostelería para luego quejarse todo el año, por ejemplo, de que tenemos un turismo muy estacional.

Con toda justicia, algún lector molesto podría preguntarme: «¿Y usted cuándo se va de vacaciones?». Pero un servidor no cuenta. Los autónomos no tenemos. Que esa es otra.