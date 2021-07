Lo había llamado un muchacho malagueño. Aquel sábado de julio, muy de mañana para despistar en lo posible el calor que se iba apoderando de Córdoba, el abogado Oscar Franklin acudía a prisión para ver a sus defendidos presos. Pensó lo de siempre: el pariente diría que su familiar no había hecho nada y que ya tenía derecho a los permisos. Mientras repasaba su móvil, se acercó el nuevo cliente: joven, bajito de estatura, pelo corto y una madurez en la expresión impropia de su edad seguramente derivada de la ruina que había vivido.

- Buenos días. Es un honor estar con usted. Desde hace tiempo sigo sus pasos y es el profesional que necesitamos. ¿Quiere usted café?

- No, gracias. A ver, usted dirá.

- Mire, yo solo quiero que venga a ver a mi padre y que si se pone malo – porque tiene de todo- usted reclame que lo atiendan como se debe. La atención sanitaria de los módulos de enfermería de las prisiones deja mucho que desear. Y no traen medios ni los van a traer porque aquí todo tiene que oler a castigo; hasta las enfermedades. No sé cómo será la de esta prisión. Y yo vivo lejos, pero usted vive aquí y lo conoce todo, que yo lo sé. Aquí le traigo el dinero que he podido reunir. Somos pobres pero cumplidores. Estoy acostumbrado a aguantar el hambre y lo primero que ganemos será lo suyo y luego vendrá el pan de cada día.

Aquella expresión reclamó más la atención del letrado por su cliente.

- ¿Qué pasó?

- Nosotros somos de Málaga y tuvimos que levantar las casas y los trabajos y marcharnos a Murcia, a una tierra que no digo que no tenga sus virtudes, pero que no tiene nada que ver con Málaga. No somos traficantes, ni estafadores, ni nada por el estilo. Éramos más felices que nadie, aunque solo hubiera para comer para todo el día una olla de potaje; pero todos bailábamos alrededor mientras se hacía. Pero una discusión de niños terminó en pelea de los mayores. El niño del vecino le pegó una paliza a un sobrino mío siendo mayor que él porque le llevaba cinco años. Y todo por un balón que se había embarcado en la casa de los vecinos. El padre, mi hermano, alterado, fue a reclamar al padre del chico que le regañara. Mi hermano fue sin nada. Pero llevaba la riñonera porque venía de trabajar del mercadillo y cuando llegó a la puerta de los vecinos fue a sacar tabaco de lo nervioso que estaba y estos, creyendo que iba a sacar algo malo, la emprendieron a palos en la cabeza. Mi cuñada empezó a gritar y fue a coger una piedra y le dieron otro palo en la cabeza. Mi padre fue corriendo y al ver la sangre y a ellos tirados en el suelo, creyó que los había apuñalado gravemente y volvió a casa, cogió la escopeta de caza y pegó un tiro al aire que mató a uno de ellos. Le cayeron diecisiete años y a nosotros un destierro por miedo y para evitar; además, el que mata es el que se va. Mi padre puede morir en la cárcel si no lo atienden bien. Pero si hay un buen abogado detrás denunciando lo que haga falta ante el juez de Vigilancia --que me han dicho que se lleva muy bien con usted-- al menos tendremos ese consuelo.

- ¡Qué barbaridad!

- Mi abogado, esa es la palabra. Qué pena que me dé cuenta ahora que en las ruinas quien pierde es el que se cree que gana. Pero en las peleas no gana nadie. Nos tenía que haber conocido antes: cada día era un nuevo mundo por descubrir. Pero ahora, es una nueva condena. No tenemos fe en nada. Aquel pobre hombre murió sin que nosotros tuviéramos ninguna licencia ni decencia antes Dios para matarlo. Pero, aunque nosotros no estamos en un nicho, somos como muertos vivientes sin tumba donde descansar. No hemos tenido más remedio que mal vivir en chabolas, lejos de nuestro padre que se está pudriendo y dejar atrás todos nuestros pisitos y casi todas las pertenencias para no agrandar la ruina. ¡Cuánto daría por volver a atrás! Hubiera llevado a mi sobrino a curarle las heridas que tampoco tenía tantas y que se hubiera quedado con los golpes. Mire usted, ni siquiera hubiera denunciado. Es más, sabiendo lo que sé ahora, hubiera ido a pedirles perdón a pesar de que ellos empezaron. Hay familias --incluidos nosotros-- que creen que si no responden a una agresión son cobardes sin sentimientos. ¡Qué pena pensar así!, o, mejor dicho, ¡qué irresponsabilidad! La venganza es la máxima expresión del egoísmo, la torpeza y el mal querer cuando tienes familia jovencita que no merece que le impongas una vida de fatigas desde el principio.

Óscar Franklin era un amante de los libros y de las personas que lograban sorprenderle. Y aceptó la encomienda por pura devoción a aquel chiquillo sin formación alguna y que procedía de la exclusión social pero que le había demostrado más educación que cualquier joven salido de la universidad más cara.

- De acuerdo. Y coma antes de pagarme. Bastante interés abusivo le ha cobrado ya la vida con lo que usted vale.

