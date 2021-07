Nos ha llegado al alma la noticia de tu muerte, querido Tico Medina, envuelta en el precioso celofán de los recuerdos más entrañables: Tus visitas a la Redacción del Diario CÓRDOBA, nuestros encuentros siempre tan gratos en diversas celebraciones y nuestro viaje a Montilla, donde tuve el honor de presentarte a la hora de recoger el Primer Premio de Periodismo de la Fundación Social Universal, que te fue otorgado por unanimidad del jurado, y dejé en la brisa de aquella noche vivida en el salón municipal de san Juan de Dios, ante más de doscientas personas, algo así como una breve definición de tu persona: «Tico Medina es un periodista de raza, un todoterreno, un reportero de corazón, que contempla siempre el lado soleado de la vida. Tico no es solo antena de todos los vientos, sino vendaval de noticias que, aun siendo pequeñas quizás, él con su pluma y con su palabra, las convierte en grandes».

Pero, sobre todo, guardo entre mis papeles más queridos, la Carta de gratitud que te envié con motivo de citarme tantas veces en tu sección que brillaba con especial luminosidad en la contraportada de nuestro periódico. Permíteme recordar aquellas líneas, escritas allá por el año 2004, en la hora de tu despedida:

«Querido Tico: Llego con retraso a tu amabilidad pero con mi gratitud flamante y a punto por tu detalle de «citarme», -con la pequeña fama y esa tierna vanidad que nos otorga ver aparecer nuestro nombre en «negritas»-, en la espléndida sección que mantienes, intacta como el primer día, al referirte al programa Buenos dias nos dé Dios, en Radio Nacional de España. Agradezco tu mención, pero sobre todo, ese afecto que colocas siempre en cada palabra, ese latido de cariño que rebosan tus frases y esa fragancia de amistad que derramas en tus elogios, recogiendo «lo mejor» de cada uno de nosotros. Gracias, Tico, un poco tarde pero un mucho de todo corazón, por tu recuerdo revestido de aliento, a los que un día, hace ya tanto tiempo, comenzamos a admirarte cuando escribías en las páginas del periódico «Pueblo» y entrevistabas a tantos personajes de actualidad en la pequeña pantalla de la televisión. Aquellos finales tuyos, aquellos «remates» floreados de frases lapidarias que nos entusiasmaban a los jóvenes, en nuestros inicios literarios y periodísticos. No olvidaré, por ejemplo, el final de una de tus entrevistas de entonces, realizada a Emma Penella, joven y esbelta, triunfante y feliz: «Si estas noches ven ustedes que resplandece una estrella en el firmamento, no crean que es el Sputnik I, son los ojos de Emma Penella que envían sus destellos de luz desde las estrellas». Aquellas palabras tuyas, proseguía mi Carta a Tico, hace tantos años, y las que nos ofreces cada domingo en nuestro periódico, reflejan siempre tu gran corazón de hombre de bien, tu valentía como reportero de a pie, siempre buscando, no solo la noticia, sino el latido del ser humano que goza o sufre, porque la vida tiene esas terribles portadas y contraportadas: amor-dolor, sonrisas-lágrimas, vida-muerte». Y terminaba aquella Carta: «Adjetivas como los ángeles, Tico; narras como los escritores más fantásticos; y tienes siempre a mano la metáfora más cercana al corazón».

Nada mejor, querido Tico Medina, que evocar este puñado de recuerdos encendidos, a la hora del adiós. Así eras, así fuiste, así nos dejas la estela de tu espléndido testamento periodístico. Ahora, día y noche, la canción sin fin de tu muerte se levanta como el mar alrededor de la isla soleada de la vida.