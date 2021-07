A veces, todavía, algunas mañanas, cuando paseo por las calles de Córdoba, creo que voy a encontrármelo. No es sólo un deseo: es una sensación. Pero no una impresión emocional, no un acceso suave de melancolía, sino una certeza que incluso se evidencia antes de doblar alguna esquina. Me resulta imposible pasar por San Miguel sin creer que vamos a cruzarnos, en un momento que ya no terminará nunca, para hablar de iglesias fernandinas, del último libro de un amigo común o de algunas otras historias de vida pura y radiante. No estamos hechos para esa ausencia en marcha que es la muerte. Eso mismo le pasaba a él al final: vivía rodeado del cariño de su familia y de los amigos que íbamos a verle, cuando podíamos, o lo llamábamos desde nuestras lejanías; pero eran muchos los fantasmas caídos que le rondaban a través de distintas escenas temporales. Había varias posibles biografías dentro de la biografía poética amplia que se encarnaba Pablo, con su serenidad romana en la voz que era dulce y que jugaba con los sobreentendidos, en ese arte mayor de sutileza en lo que no se dice y sobrevuela cualquier conversación que merezca la pena. Había un Pablo para todas las edades, una silueta en cada patio abierto al tiempo suspendido dentro del recuerdo que mantenía intacto, porque para él seguía siendo inmediata y rutilante vida. Esta semana, varios amigos acabamos de reunirnos para celebrar su centenario. Con Eva Díaz Pérez al frente, el Centro Andaluz de las Letras ha estado conmemorando con cariño y brillantez el cumpleaños de Pablo, una fiesta a la que él también podría haberse incorporado, con ese paso leve, del brazo de sus sobrinas María Dolores y Encarnación. Habría abierto con una mezcla de gratitud, curiosidad y pudor, el libro que le ha escrito Salvador Gutiérrez Solís: Pablo García Baena, una aproximación. Nos habría dado las gracias y habría sonreído con felicidad sincera, después de habernos nombrado una vez más, como siempre continuó haciendo, a todos sus amigos de Cántico.

Celebramos su poesía, como ha hecho también la Universidad de Córdoba: esa empresa de luz y de misterio que sigue siendo la revista Cántico, en esas dos etapas que ahora son gloriosas, aunque también sufrieron su decepción porque era otra la estética imperante. Tras Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, en 1944, la poesía española iba a ser social o a quedarse en la marginalidad. Ya estaban sonando los clarines para Victoriano Crémer, Gabriel Celaya, José Hierro y Blas de Otero, por un lado, mientras que por otro iba ganando fuerza el grupo del 50. Los poetas de Cántico se habían quedado solos en su melancolía de noches con tabernas de luz y domingos bucólicos por las rutas de Sandua. Además de otros dos, formativos y hermosos, Pablo dio después tres libros mayores de la poesía española de siempre: Antiguo muchacho, Junio y Antes que el tiempo acabe. Guillermo Carnero y Luis Antonio de Villena habían contribuido a rescatar aquella revista mágica de su olvido, pero fue el Premio Príncipe de Asturias a Pablo, en 1984, lo que devolvió a Cántico a su propia excelencia. La poesía social había sido buena en sus buenos poetas, como siempre sucede, pero la joyería de Cántico encontró su nuevo resplandor, entre otras cosas, porque allá donde iba Pablo siempre recordaba a sus amigos. A Ricardo Molina, a Juan Bernier, a Julio Aumente y a Vicente Núñez. Pablo no era Pablo si no andaba nombrando a los demás. Es el mayor ejemplo de lealtad y generosidad en la amistad poética que he visto desde entonces. Y eso es algo que cala, marca y deja huella.

Sólo puedo dar las gracias a los organizadores de la fiesta. No ha sido la primera: en 2004 ya se celebró su Casi un centenario, que nos pilló a todos más jóvenes, todavía más ebrios de poesía y de vida. Ahora los espectros también comienzan a rodearnos a los que comenzábamos a publicar entonces. Pero son fantasmas bondadosos, son fantasmas amigos, con voces familiares que acompañan y poemas que ya están dentro de nosotros.

Suele decirse, cuando muere un poeta, que nos quedan sus libros. Es un consuelo débil. En el caso de Pablo, nos queda una poesía que es en verdad alta, porque sobrevivió a su olvido primero y siempre mantendrá ese lujo verbal de imágenes ardientes, con su delicadeza cotidiana convertida en verdad musitada de cerca. Pero la orfandad es grande.

Por eso brindo, Pablo, contigo y tu familia, como solíamos hacer. Hay mucho que contarte, aunque tú ya lo sabes, y junio brilla aún en las playas doradas del poema.

*Escritor