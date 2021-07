Han pasado ya veinte años desde que la peseta dejó de ser «de curso legal»; la sustituyó el euro. El pasado día 30 finalizó el plazo que dio el Banco de España para cambiarlas por euros. Sé que un señor tiene un millón de pesetas sin cambiar y que no lo hará, Quiere guardar ese kilo - una expresión ya perdida- como recuerdo. Parece mucho, pero son unos 6.000 euros. A partir de la actual generación veinteañera, solo saben de la peseta de oídas. Mi generación mira hacia atrás y recuerda la peseta como algo más que inolvidable. Recuerdo la primera «peseta rubia», que me regaló un hermano de mi abuelo materno cuando yo tenía ocho años. Tampoco olvido aquellos reales (25 céntimos) con un agujero en el centro; cuatro valían una peseta y al hablar de costes considerables, venta de una finca, por ejemplo, el precio de la fanega se discutía en reales. Con diez años me compraron una bicicleta BH en la tienda de García de la Plaza en el Gran Capitán. Precio que no olvido: 715,90 pesetas. Ya en Madrid, ir a una piscina costaba 20 pesetas en días laborables, 30 los domingos. La casa particular donde viví costaba 45 pesetas diarias en 1955, pensión completa. Por aquella época había posadas-mesones en el centro de Madrid. Costaba la pensión completa 25 pesetas; solo dormir de 7 a 10 pesetas. Y el primer artículo que cobré en mi vida periodística fueron 100 pesetas, publicado (1955) en la revista universitaria Haz: un relato del viaje Hendaya-Paris en autostop al salir por vez primera al extranjero, para coger patatas en un campo universitario situado cerca de Lincoln (Inglaterra).

**Periodista