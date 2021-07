El gesto más literario que ha tenido hasta ahora la Eurocopa ha sido el de De Gea. No hablo de redenciones ni tampoco de crepúsculos dorados, como el de Cristiano. Hablo de literatura como abismo del hombre que se crece en sus debilidades para morir de pie. Cuando se produjo la pifia de Unai Simón ante Croacia, tras la cesión de Pedri, muchas miradas se volvieron hacia David de Gea. A fin de cuentas, el portero suplente había sido el titular hasta que perdió esa condición, por una mezcla de circunstancias y claroscuros propios, en beneficio de Unai Simón. Pero Unai Simón, que maneja bien el balón con los pies, incomprensiblemente dejó pasar ese pase de Pedri para ver al balón hundirse lentamente en el fondo de su portería. Cuando llegó el descanso, David de Gea se fue directo a por Unai Simón, le pasó el brazo por los hombros y lo fue acompañando hasta los vestuarios. No se sabe realmente de qué hablaron, pero tuvo que ser una conversación no muy distinta a la que ya se sabe que había tenido también David de Gea con Álvaro Morata: ignora el ruido, céntrate en ti mismo, saca lo mejor que llevas dentro. Un poco de épica de palabras vertidas en voz baja, con más valor cuando han tenido a Unai Simón como destinatario, porque está ocupando el puesto en el que De Gea quiere jugar. Pero más allá de la generosidad, tenemos a David de Gea, que se ha fortalecido en sus cenizas como todos lo hacemos aunque no sepamos que avanzamos hacia un lugar mejor. De Gea entiende todo ese dolor en caída libre porque lo ha recibido con punzones, pero sin replegarse. Su forma de buscar a Unai Simón revela las maneras interiores de alguien que custodia un testimonio sobre el aprendizaje labrado a partir del derrumbe. Hemingway susurra: un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Todos los que han salido adelante desde su destrucción saben bien de qué hablo. No estamos hechos para la derrota, sino para el triunfo sostenido de una dignidad forjada en bronce.

* Escritor