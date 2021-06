Hilario Casado era el último abogado. Su maestría, más el respeto que infundía, impedía que el sistema pudiera prescindir de su presencia en las vistas como había hecho con todos los demás. Cincuenta años antes, durante la crisis sanitaria del covid 19, había comenzado la sustitución de los profesionales del Derecho por operadores jurídicos consistentes en máquinas de procesamiento de datos y análisis científico lógico del Plenario. El antaño sabio arbitrio de los jueces tornase una cuestión artificial. La reforma del coronavirus dio el empujón definitivo para sustituir la presencia humana judicial por avanzados medios telemáticos hasta la digitalización total; primero para paliar el atasco de miles de asuntos y segundo, ante la generalización de la delincuencia debido a la escasez de alimentos y de la necesidad de mayor protección de los privilegiados, se precisó la aplicación instantánea de las sentencias en su mayoría condenatorias porque eran dictadas por unas máquinas de inteligencia robótica que apostaban por el in dubio contra reo al estar sufragadas por la casta ultra capitalista. En esta justicia interactiva, la abogacía, la institución jurídica más humana por más cercana a la masa popular, fue la más resistente a abandonar su presencia y por ello fue la que aportó más honra y honor al homo sapiens con toga. Pero el monstruo judicial digital fue ganando terreno sin cuartel a la abogacía humana hasta el punto que Hilario Casado era el último abogado que quedaba. Eso sí, el banquillo seguía vigente para los acusados. Y aquel día, se sentaban un hombre y su mujer por haber ocupado por desesperación una vivienda de un fondo buitre donde nadie vivía porque nadie vendía y porque nadie compraba, con lo que aquel lugar no podía llamarse vivienda sino hueco de cemento que no servía para nada mientras a nadie cobijara. El antiguo delito leve de Usurpación se había convertido en una grave conducta delictiva y siempre era Allanamiento de Morada, aunque nadie la morara, además de robo en casa habitada, aunque nadie la habitara. Así las cosas, el fiscal digital pedía prisión instantánea. Hilario se esforzaba en su informe final y cada vez que mencionaba la palabra necesidad y proporcionalidad, las máquinas sucesoras del sabio arbitrio perdían aceite por los tornillos como si sangraran rabia. El letrado, creyente en un Dios espiritual y no virtual, clamó justicia divina más allá del ciberespacio. Y de pronto, algo ocurrió: una tormenta solar escacharró todos los satélites y todos los dispositivos jurídicos se pararon. Los grilletes conectados a la red se abrieron de las muñecas del matrimonio como el corazón de una madre. Pero para el Derecho de Defensa ejercido por Hilario, no había que confiarse y terminó su informe: Con la venia de su changada Señoría: la desaparición provisional del sistema judicial digital nos obliga adoptar el antiguo sistema para no provocar una vació de poder ni indefensión que nos lleve a la anarquía y en tanto en cuanto todo vuelve, esta defensa propone aplicar el antiguo y humano Código Penal de 2015 y la inigualable Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Así que solicitó la aplicación de la norma más favorable de esos años mencionados como es el Delito Leve de Usurpación no quedando más remedio que absolver porque el Delito Leve está prescrito. A la vez que iba diciendo lo iba escribiendo. Después de su informe conminó a sus defendidos a que se marcharan libres como el viento mientras todas las máquinas parecían querer encenderse prestas a apresar el paso libertario de los detenidos. Una vez en la calle, una lluvia como hacía tiempo que no hacía, dio en la cara de los absueltos con una frescura de Paraíso Terrenal. Hilario clavó una copia de su informe con una puntilla en la puerta de la Sala. Pero el viejo abogado ya no podía más, necesitaba descansar de toda una vida contra esa horrible de la justicia. Muchas enfermedades lo acosaban y quería pasar sus últimos años sin perder tiempo de sus seres queridos. Cuando Internet se arregló después de unas semanas de espanto, los recursos de las máquinas contra la libertad de los defendidos de Hilario fueron sistemáticamente rechazados por ellas mismas debido a que fueron interpuestos fuera de plazo y el sistema los rechazaba. Hilario el último abogado, dejó la abogacía como se debe: con la victoria en su último asunto. Pero la dejó porque llegó su jubilación y no porque su brillante humanidad y divina pericia pudiera ser sustituida ni igualada y mucho menos vencida por un sistema que podía ser muy avanzado y muy virtual, pero que fallaba en lo fundamental: el amor al Derecho.

*Abogado