Parece que se va a terminar eso de salir de casa con la mascarilla puesta y no quitársela hasta que uno no vuelva de nuevo al hogar. Este artilugio, que hasta hace muy poco si se veía a alguien por la calle con el parecía que se había escapado del hospital, ha formado parte de nuestro atuendo de una manera rigurosa. Hasta tal punto ha sido así que nos hemos acostumbrado a relacionarnos con la mascarilla puesta, mirándonos unos a otros los ojos o la mirada como único punto de referencia de nuestra fisonomía: Ha sido algo así en ese lenguaje gestual que tanta información nos hace intercambiar en las relaciones personales, como leer del periódico sólo los titulares. Pero como decimos la mascarilla en espacios abiertos va a ser abolida. Cosa por otra parte que se agradece en pleno verano cordobés. Pero cuando nos dispongamos a rebasar el umbral de un recinto cerrado tendremos que volvernos a realizar ese acto que ha venido siendo ritual de colocarnos la mascarilla. Nos es que este ejercicio de aderezarse el rostro sea a estas altura un problema de destreza y precisión –atrás quedaron aquellos cuya falta de pericia al colocarse las gomas obligaba a sus pabellones auditivos a desplegarse como los alerones de un avión en el aterrizaje--, sino que mientras no nos ponemos la mascarilla en ese trasiego al aire libre, ésta ha de ser portada como mínimo en el bolsillo. Con las altas temperaturas y teniendo en cuenta que muchos no portamos bolso, la mascarilla ha de permanecer en el bolsillo en una especie de suerte de ropa interior con vocación de exterior. Los legendarios asaltantes de caminos llevaban anudado al cuello un pañuelo con el que rápidamente se embozaban en los atracos para no ser reconocidos. Nosotros tendremos a partir de ahora que prodigarnos en el arte de desenfundar la mascarilla ya sea del bolso o del bolsillo. Aunque seguro que alguien ya está inventando una cartuchera para las mascarilla.

