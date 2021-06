Contaba monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, que cuando estaba como obispo en la diócesis de Guadix-Baza, visitó a una mujer anciana que, desde hacía años, estaba postrada en una cama. No podía hablar. Escuchaba con interés, lo decía su rostro, y sobre todo, miraba con una mirada penetrante. Al entrar en la habitación, la hija le dijo a su madre: «Mamá, mira, el señor obispo ha venido a verte». Y en un precioso articulo, publicado después en la revista Vida Nueva, comentaba el prelado: «Ella me miró y sólo me ofreció una hermosa sonrisa. Aquella mujer me evangelizó con una sonrisa; me hizo sentir el amor de Dios desde su pobreza, desde su postración. Con esa sonrisa me transmitió que la cruz por la que pasaba era el verdadero camino de la salvación. Me agradeció que, aunque fuera por un instante, la hiciera sentirse importante, que fuera ella el rostro de Dios para mí. Ciertamente que los pobres nos evangelizan. Son muchas las palabras, los gestos y testimonios de gente sencilla que nos hablan con claridad contundente de Dios. Evangelizar es anunciar la buena noticia del amor de Dios, es transmitir la verdad que abarca la vida del hombre y del mundo, desde la mirada y la voluntad de Dios. Por eso, todos tenemos que preguntarnos por qué confundimos verdad con dureza.

Pensamos que la verdad se defiende con dureza. No, la verdad no necesita de nuestra dureza. Si algo necesita es una sonrisa. A mí, la sonrisa de aquella mujer que Dios había puesto a mi cuidado, me evangelizó». Tanto la sonrisa de aquella mujer anciana como las palabras del obispo Ginés constituyen una hermosa lección de pastoral. Los grandes discursos, las grandes teorías, de poco sirven ante una mirada, ante una sonrisa, ante un puñado de latidos poblando un semblante. La mayoría de los cristianos están cansados de doctrinas y se muestran escépticos ante las campañas contra los enemigos reales o imaginarios de la fe. El papa Francisco se ha referido en multitud de ocasiones a la transmisión de nuestra fe «por atracción, por contagio». El Papa no interpreta esta época de cambio como el final de la historia, tampoco como la anticipación del fin de los tiempos. No es un apocalíptico, pero tampoco un integrado, para decirlo con la famosa expresión de Unmberto Eco. La esperanza anima y da forma a su pensamiento. Se adentra en el cambio de época y en la crisis de sistema que está teniendo lugar con actitud confiada, pero su diagnóstico no es inocente, ni pueril.

A su juicio, la crisis que padece nuestro mundo trasciende lo económico y lo social, también lo cultural y educativo, «ya que es una crisis antropológica, que afecta a la misma concepción del ser humano, su naturaleza, su razón de ser, el sentido de su existencia». La crisis, tal como la concibe el papa Francisco, es una oportunidad, una ocasión para pensar, de nuevo, en lo esencial de la doctrina cristiana y lo que esta puede aportar en este mundo nuevo que está naciendo. A su juicio, es fundamental volver a la centralidad de la persona, a una visión más ética de la actividad y de las relaciones humanas. Por eso, me parece tan interesante y de tanta actualidad contemplar esa escena de una anciana, ofreciendo su sonrisa a un obispo y evangelizando su corazón. Faltan hoy más sonrisas que discursos y más miradas de compasión y ternura que métodos y programas de laboratorios, poblando fríamente las redes. La fe ardiente brotará de corazones incendiados por la Palabra de Dios, no por los artilugios de la técnica. Ni por los mensajes fríos de palabras vacías.

*Sacerdote y periodista