Bajan las aguas del Guadalquivir de luto, desde Córdoba a Sevilla, porque ha muerto el andaluz Manuel Clavero Arévalo. Clavero con un grupo de jóvenes pusieron en marcha una plataforma ideológica que terminó siendo un partido político de la transición democrática, el Partido Social Liberal Andaluz, popularmente, el PSLA.

El manifiesto de creación fue una declaración de principios con el anhelo de reformas y constitución de un mapa comarcal de la región. En 1976 el partido se constituyó en Sevilla presidido por Manuel Clavero, y como secretario general, un joven abogado de Palma del Río, Antonio José Delgado de Jesús. En el teatro del colegio salesiano San Luis Rey se presentó el partido en un auditorio lleno de gente que quería conocer el proyecto. El PSLA concurrió a las primeras elecciones generales en junio de 1977 integrado en la coalición gubernamental de la UCD. JJ. Rodríguez Alcaide, Cecilio Valverde y Delgado de Jesús obtuvieron acta de diputados en las Cortes Constituyentes.

Pepín Sánchez me recuerda esta página de la intrahistoria política en un periodo donde en Palma del Río se debatían ideas y se construían proyectos políticos de todos los signos. En poco tiempo se encontraba articulada la presencia y propuestas de los comunistas, socialistas, centristas e incluso la derecha con una tormentosa visita de Manuel Fraga. Los errores políticos y la división interna acabaron con el proyecto de UCD. No supieron unir a todas las familias centristas, democristianos, social liberales, reformistas y no tuvieron un liderazgo claro, a pesar del tirón mediático de Suárez..

Manuel Clavero acuñó la frase «café para todos», pero en la España cainita eso fue, y es, muy difícil. El hijo predilecto Clavero pasará a la historia revestido de profesor de Derecho, rector y político frustrado, pero él tenía razón, el pueblo andaluz defendió, firmemente, la plena autonomía. Fue cuestión de creer y esperar.

*Historiador y periodista