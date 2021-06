Viva Rusia siempre si lo dice Berlanga. Y aunque no lo escribiera, por supuesto también: por el vodka y Ayn Rand, por Iván Drago y Chéjov, por Dostoievski y Tolstoi, por el buen doctor Zhivago con hondura en Siberia, por Yásnaia Poliana. Viva Rusia siempre, para la eternidad. Pero es que ¡Viva Rusia! iba a ser el título de la siguiente entrega de la Trilogía nacional, formada por La escopeta nacional, Patrimonio nacional y Nacional III, que con ¡Viva Rusia! o Nacional IV se iba a convertir en su tetralogía con escalpelo para diseccionar el alma carcomida de España, con esos claroscuros irónicos de sombra que arrancan carcajadas al absurdo para salvarnos de su dramatismo. España es una tragedia que hace gracia y eso Berlanga no sólo lo entendió, sino que lo inventó. Desde Bienvenido Mr. Marshall, pasando por Los jueves, milagro o Calabuch -quizá la menos berlanguiana de todas las películas de Luis García Berlanga, porque se trataba de un encargo al que también dio su toque-, Luis García Berlanga ha sido un poeta de la imagen con un discurso propio. Lo berlanguiano existe para la Real Academia tanto como lo cervantino -y lo quijotesco-, lo dantesco o lo kafkiano: es una categoría desde esa disección artística de todo nuestro ser. Por eso cuando esta semana se ha vuelto abrir la caja 1.034 del Instituto Cervantes, en la que el propio Berlanga depositó en 2008 unos objetos como legado, lo que ha salido de ese fondo en la cámara acorazada de nuestra cultura ha sido su última coña en forma de un guion que ya sólo podremos disfrutar con la imaginación. Porque ha aparecido ¡Viva Rusia!, la película que no pudo llegar a ser.

«Aeropuerto de Barajas, pista, aterriza un avión, Luis José baja por la escalerilla vestido con traje blanco y camisa oscura abierta de solapas, lleva un brazalete negro y gafas de sol. Luce también un peluquín rubio. De pronto parece recordar algo y vuelve a subir la escalera a contracorriente de los pasajeros, en su mayoría ancianos que despliegan una pancarta que dice: «Los últimos exiliados saludamos a la España del 92». A uno lo bajan en camilla, más muerto que vivo, agitando débilmente una banderita republicana. Encuentra a las azafatas y el sobrecargo. Están mirando con curiosidad unas revistas sadomasoquistas. Luis José se las coge poniendo cara de circunstancias y sale del avión».

Así es como comienza ¡Viva Rusia!. Lo bueno, entre otras cosas, es que ya estamos viendo a José Luis López Vázquez dentro de la escena, posando en ese avión con sus oscurantismos erotómanos como un definitivo fin de raza. El guion, que visto así promete, lo habían ido hilando entre Manuel Hidalgo, Rafael Azcona, el propio Berlanga y su hijo Jorge, y con este principio tiene muy buena pinta o la pintaza de las continuaciones que alargan esos mundos donde fuimos felices, aunque con su tragedia. Se podría escribir otro hermoso guion sobre todos los guiones que no han llegado a rodarse: uno de ellos sería ¡Viva Rusia! y otro el tratamiento de El Padrino IV. Pero a diferencia de Coppola, que es creador de un mundo en El padrino con su principio y fin, Berlanga es el creador de una realidad que no se acaba nunca, porque somos nosotros. El universo abierto y en continuo flujo de Berlanga se derrama por encima de los muros del Palacio de Linares, entre los últimos Leguineche y las primeras trapisondas corruptas de la democracia, como un espejo cóncavo y convexo donde irradiar el cine y nuestra vida.

¡Viva Rusia! iba a rodarse en 1991, pero todo se interrumpió con la muerte del marqués, Luis Escobar. Después Rafael Azcona se fue a escribir Belle Époque: fue el principio del fin y el comienzo de un Óscar. Si Berlanga hubiera podido acabar ¡Viva Rusia! o Nacional IV y siguiera aún entre nosotros, estaría rodando Nacional V. Sería otro guion sobre el absurdo de nuestra actualidad y el tema sería el procés.

Cataluña es Berlanga puro porque, aunque sea distinta -como todo lo es-, es muy española en su esencia menos ejemplar, como sabe bien el clan Pujol. Contaría cómo unos cuantos políticos se inventan un delirio supremacista y se dedican a gobernar y legislar contra la mitad de su población, habiendo ya engañado a la otra media. Mientras, el Gobierno central más berlanguiano de la historia se afana en indultar al personal que, además de revolverse contra sus ciudadanos, también ha malversado fondos públicos; y lo llama reencuentro, tras haber defendido lo contrario. Yo creo que Berlanga rodaría una segunda parte de Todos a la cárcel.

