Existe el mal absoluto. La eternidad del mal. Luego la gente puede arrepentirse, pero el mal ya está hecho. Con su voracidad. Con su totalidad abarcadora. Porque el mal absoluto, la eternidad del mal, no entiende de atenuantes ni eximentes, no puede manejarse con la letra pequeña de la excepción jurídica contemplada en la vida. Pienso en la madre que está siendo juzgada por haber asesinado a sus dos hijos, de tres años y medio y de seis meses, en un ritual en Godella. Los mataron a golpes. Todo eso existe y está ahí. Como la mujer detenida hace dos meses en Nueva York por asesinar a sus dos bebés de seis semanas envenenándolos y con agua hirviendo. Uno de ellos sobrevivió: le clavó un cuchillo en la cabeza. Todo esto también es la realidad y el derecho no encuentra una respuesta cívica. Estamos preparados, desde el punto de vista del armazón penal, para una riña de bar en la que alguien mata a alguien por una pelea, o para un asesinato cuyo fin es el lucro o que responde a una venganza privada. Para una violación. Para un secuestro. Qué se yo. Cualquier crimen violento contra quien sea. Es una literatura que nutre los estantes de novela negra. Pero luego hay un mal terrorífico, horroroso, ancestral, como el de este padre que, según todos los indicios, ha enterrado a sus hijas en el vientre del mar. Ahora todo el mundo está angustiado, porque cómo no estarlo. Pero luego nadie encara el artículo 25.2 de la Constitución: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Esto, como respuesta general, sin excepciones, responde a una bondad ingenua a lo Rousseau que cuesta vidas. Pero yo estoy con Hobbes: el hombre puede ser un lobo para el hombre. El artículo constitucional debería contemplar una excepción para crímenes de especial crueldad contra las personas. Y no puede haber reinserción ni prisión revisable en estos casos, porque el mal demoníaco no deja de existir.