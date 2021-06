No entiendo que el excomisario Villarejo y todo lo que se mueve a su alrededor esté pasando prácticamente desapercibido para la opinión pública mientras esos horribles y vulgarísimos programas del mal corazón tengan tanta audiencia. Pero tampoco entiendo cómo personas importantes de la cultura no pongan la pica en Flandes a favor de que lo de Villarejo no sea tratado como si nada por los principales medios. Porque tenemos vivo y coleando al auténtico protagonista de un Estado vergonzoso y oscuro, tan real como paralelo al que ve y cree la gente, antaño escondido y camuflado pero que gracias a Dios y a la crisis del bipartidismo salió a la luz como un cadáver en un deshielo; lástima que el bipartidismo esté ganando de nuevo la batalla en la política española.

Y más allá de las calificaciones éticas, estéticas o penales en las que puede haber incurrido el viejo excomisario, este hombre es sencillamente fascinante. Pero ni tan siquiera los informativos recuerdan a Villarejo; si acaso nos ponen algunas imágenes del poli tapándose la cabeza con una gorrilla y con una edad y un físico más propio de que lo relacionemos con un viejo que quiere buscar novia en Juan y Medio que de ser el mayor espía interno de la historia de España. Pues ese que tiene ese aspecto de nuestros viejos de toda la vida, conoce todos los entresijos malvados del poder y podría relatar al detalle las mayores vergüenzas del mismo y de personas que dirigen o han dirigido este país. Este policía, al que me encantaría conocer e ir a visitar a prisión para charlar toda una mañana, ha comido con banqueros, jueces, políticos de todo color…y siempre para maquinar cómo lesionar la legalidad vigente para beneficiar al poder. Villarejo es la viva prueba de que la corrupción no tiene color político.

Por todo ello creo que este hombre no debe estar en la cárcel expuesto a que le pase cualquier cosa y no ya porque se lo carguen, sino porque para esas edades y por esos delitos sin sangre, la prisión va claramente contra los derechos humanos. Esta libertad que le pido es compatible con no respetarle los bienes ganados mediante procedimientos corruptos y antes de que este hombre muera el dinero ilegalmente ganado debe volver al pueblo del que salió. Pero antes de que esto pase, su salud y, por ende, su valía como dato, es otra cosa; Villarejo debe ser respetado no tanto por quien es, sino por su edad y por ello debe pasar sus últimos años con los suyos. Y como dato hay que cuidarlo: Villarejo es el rostro incómodo de nuestra democracia que no lo es tanto o no lo es nada, mientras los chorizos más grandes que la burlan por el sitio que ella misma les da, no pasen por el banquillo.

* Abogado