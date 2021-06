Los humanos sentimos una morbosa afección por los calendarios. Es nuestra postinosa manera de restregarle a otras especies nuestra dominación del tiempo, cuando es justo lo contrario -y ahí está la tétrica honestidad de Valdés Leal para recordarlo-. Pero bien está ese hecho diferencial para celebrar la manera lúdica de celebrarlo. Pelucones aparte -relojes macizos sustituidos por el último gadget electrónico pero enlazados por las eternas ganas de fardar de los de siempre-, el tiempo se hace entrañable en las vertiginosas nocheviejas. También hace su presencia en el arte. Basta acercarse a León, a la cripta de la Real Basílica de San Isidoro para recrearse en los días y las horas según el orden agrícola, los frescos románicos de ese tiempo en que el orbe se guiaba por las cosechas.

A los calendarios juliano y gregoriano le ha salido una dura competencia. De hecho, no es nuevo ese brujuleo con la tarifa eléctrica, aunque esta divulgación mediática parezca investir estos primeros de junio como un cambio de paradigma. Las horas punta y las horas valle no son tan antiguas como la Tana, pero casi. Quien más y quien menos, las empresas han jugado al ratón y al gato con las compañías eléctricas para ajustar su producción a ese mapamundi de los kilovatios. Lo que asusta es el reajustón de su ciclo y las temidas amenazas con el disparadero del coste de la luz. Incluso se ha fraguado una nueva terminología que percute en esta convulsa época. La pobreza energética es la novísima versión del desarraigo; el trueque de la descarbonización ahora que nuestras conciencias se miden en huellas de carbón. Ya no hay picón, o su ausencia, para darle cuartelillo a los sabañones, sino unas facturas que definitivamente le hacen un roto al fin de mes. Es el enésimo aldabonazo a una sociedad esquizofrénica, ora responsable, ora cagueta, pero distanciada de patrones liberales porque el laissez faire cuesta un huevo. Bien está el aforismo de «quien contamina, paga»; pero a él se le añade «quien no hace vigilia, también».

Se ha montado un revuelo a este electrodoméstico regreso a los ritmos circadianos; a tirar de la programación para que el centrifugado de la lavadora se incruste en la fase REM, y el insomnio recaiga sobre la advocación de las planchadoras. Craso error este desliz de género, a decir de la línea gubernamental, porque lo importante no es el cuándo, sino el quién, y la mejor manera de redimir estos cien años de feminista soledad es mandar al maromo a que, en su imaginaria, deje nique la raya del pantalón. En esta ruleta de la fortuna energética, casi todo se fía al fin de semana: en lugar de fregar el coche en el arroyo Pedroches, despiporrarse con el horno y la lavadora y pegarse el lujo de un buen chute de trifásico para darle al hogar un reverso bíblico: al séptimo día, el aire acondicionado no descansó.

La gestión ambiental pasa por la concienciación. Es necesario poner coto al despilfarro energético, no necesariamente proporcional al nivel de renta. Pero también se precisa una mayor claridad del Gobierno. Damos por hecho que la factura eléctrica es un arcano, pero la confusión siempre ha sido un factor coadyuvante para minimizar fundamentaciones, lacras del bolsillo aparte. En el autoconsumo energético, la portavocía oficial parecía que la ostentaban los émulos de Antonio Ozores. No le valdría al Gobierno recordarle las últimas palabras de Goethe, cuando en su agonía pidió ¡Luz, más luz! La coña sería su interpretación, cambiando esa ansiada vocación de claridad por los dichosos efectos crematísticos.

* Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor.