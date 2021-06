Nunca pasa nada. Nos hemos acostumbrado a que nunca pase nada, y eso no es precisamente saludable para la democracia. La actualidad corre a tal velocidad, superponiendo casos sobre casos, que el ciudadano se aburre, se hastía, se satura y, al final, pasa de todo.

Al lado de lo que ocurre hoy día, al lado de esta desazón que nos deja día tras día el desgobierno y la caradura, el desahogo y la soberbia, la tiranía arrolladora de los poderes y la impotencia que nos causa, aquello que llamaron «el desencanto» cuando Felipe González llevaba sólo dos años gobernando, era un juego, un entrenamiento ligero frente a un sparring sonado. Y no pasa nada, y sigue sin pasar nada porque la Justicia sigue sin ser independiente, porque los grandes medios de comunicación tampoco son independientes, y, reconozcámoslo, nosotros tampoco somos independientes de nosotros mismos. No, no somos independientes, seguimos prefiriendo que nos engañen los nuestros, que nos roben los nuestros, que nos rijan y coarten la libertad los nuestros porque son los nuestros.

Ejemplos hay cientos a diario: depende de quién suba la luz, de quién imponga medidas absurdas, contradictorias en plena pandemia, depende de quién sea el que recibe maletas de una persona que no tiene permiso para pisar Europa, de quién sea el que roba cremas en un supermercado o falsee su tesis doctoral, depende de quién sea el que abandona a los ancianos y no pisa una residencia mientras mueren a chorro, depende de quién distribuya fondos millonarios a compañías aéreas irrelevantes o a medios afines. Depende de quién sea el hijo de puta siempre que sea nuestro hijo de puta (lo dijo Franklin Delano Roosevelt del dictador nicaragüense Somoza). Por eso, ante la impotencia de que nada pase nunca frente a la evidencia del atropello, los italianos, que son el pueblo más pragmático de Europa (construían puentes y calzadas mientras otros generaban filósofos o pirámides inútiles) suelen desahogarse con frases como «Piove, porco governo» cuando llueve torrencialmente, ya que, como bien saben, el gobierno es culpable siempre, hasta de las inundaciones. Y, total, siempre saben salir a flote.

* @ADiazVillasenor | Escritor