“Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión», dice un refrán popular. Y es que hoy, 6 de junio, es la fiesta del Corpus Christi y Día de la Caridad, en la que Cáritas invita a construir una normalidad nueva, más justa y fraterna, en un año fuertemente marcado por el impacto de una pandemia sanitaria que ha obligado a multiplicar los esfuerzos humanos y económicos para atender a un número creciente de familias acuciadas por los efectos de la profunda crisis social derivada del covid-19. La respuesta es la que Cáritas quiere transmitir a través del cartel diseñado para el Día de Caridad de este año bajo el lema Seamos más pueblo, un mensaje con el que nos haga tomar conciencia de que, necesitamos recrear nuestras relaciones para sostenernos y cuidarnos de una forma nueva, que debe llevarnos a tender manos, a realizar pequeños gestos cotidianos que nos llevan al compromiso por el bien común y reconocer como dice el papa Francisco, que «el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor». Esto se plasma en algunas actitudes personales que transforman la vida social: Cambia tu estilo de vida. Cultiva la cercanía y la disponibilidad. Hazte vecino y vecina, atrévete a dar, pero también a pedir, porque esa interdependencia crea fraternidad. Cambia tu mirada y acércala a la realidad como hace el buen samaritano para poder, atender y sanar a quien se encuentra en tu camino. No pases de largo. Seguir a Jesús implica tomar partido y hacer todo lo posible para que la dignidad y la justicia sean realidad para todas las personas, vive de verdad con el corazón abierto al amor, acompaña el dolor y la tristeza. Por último, el informe del Observatorio de la Realidad Social, dedicado a analizar económicamente el impacto de la crisis del covid-19 en la población más vulnerable y en las personas acompañadas por Cáritas, describe que la paralización de una parte importante de la economía ha provocado una rápida subida del desempleo, que en el conjunto de la sociedad española ha supuesto un incremento 625.000 personas y una situación de ERTE para más 700.000 personas, afectando la situación económica de muchas familias como la de un enfermo crónico con un episodio agudo, provocado por las consecuencias de este virus.

Así también el crecimiento del número de hogares sin ingresos y en situación de pobreza ha provocado que tres de cada diez hogares no dispongan ahora mismo de ningún ingreso: unas 258.000 personas que residen en hogares acompañados por Cáritas no ingresan ni un solo euro en estos momentos, lo que representa 75.000 personas más que antes del covid-19. No permitamos que otro barco, como el Titanic se hunda.