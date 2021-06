Uno, a pesar de todo, sigue siendo un romántico. Y por eso, porque soy un romántico, sigo prefiriendo la versión Casablanca de José Luis Ábalos, nuestro rutilante ministro de Transportes, con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas y un tráfico oscuro de cincuenta maletas en una madrugada con vapores ardientes. Uno sigue esperando esa continuación de aquel idilio con pistas de despegue y una incomprensión entre países en su segunda parte --que podría titularse Siempre nos quedará Caracas-- antes que esta versión bastante más reciente: la de Ábalos revelado como un fino entusiasta del análisis histórico comparado. Porque no ha tenido otra cosa que hacer Ábalos/Rick Blaine que comparar la situación del líder independentista de ERC, Oriol Junqueras, con la de Nelson Mandela, también líder, pero sudafricano, y también en la cárcel, aunque mucho más tiempo. Y no después de haber sido juzgado por los tribunales de un Estado de derecho, sino por el apartheid. Vamos, que nos ha salido el ministro de Transportes un poco a lo Stefan Zweig en Momentos estelares de la humanidad, cuando relataba aquellas situaciones que tenían en común, esencialmente, un esplendor del hombre ante sus circunstancias. Pero sucede que Ábalos tiene tanto de Stefan Zweig como de Humphrey Bogart, por mucho que incorpore su voz grave y la actitud un poco en plan «dímelo en la calle», pero sin gabardina. Y en las analogías históricas se mueve con la misma exactitud.

Lo ha dicho Ábalos/Stefan Zweig en una entrevista en TVE que conviene estudiar, porque es un autorretrato bastante conseguido del hombre que da título a la mitad del artículo. «Si estigmatizamos por las cuestiones de antecedentes penales, en función de hechos de motivación política, lo cual no quiere decir que no sean relevantes penalmente, simplemente que la motivación ha sido política, la Constitución no hubiera sido posible en España. La llegada de la democracia no hubiera sido posible. Desde luego Nelson Mandela, que incluso veo al PP referirse a él, un señor que estuvo en la cárcel mucho tiempo, por su estigma no podría haber participado después en la vida política». Dicho queda: una comparación de Oriol Junqueras no sólo con los presos políticos del final del franquismo, sino también con Nelson Mandela. Vamos, que si cogemos su mirada más cinematográfica, salidos del universo Casablanca-Siempre nos quedará Caracas-Delcy entramos en un nuevo universo, con Clint Eastwood rodando la nueva versión de Invictus con un partido final entre la selección de Cataluña y la española y con Oriol Junqueras haciendo el saque de honor, aunque llevando una gorra con la reproducción de la señera.

Estuvo rápida Begoña Villacís en Twitter: el matiz, para ella, estriba en que, a diferencia de Mandela, «Junqueras defiende precisamente la segregación étnica, no la combate». Aunque es cierto que en Cataluña también ha habido episodios racistas -sólo hay que recordar los grandes éxitos antropológicos de uno de sus mayores teóricos, el hoy tristemente olvidado Quim Torra-, lo que ha habido en Cataluña ha sido una segregación nacionalista. En cualquier caso, la comparación es un disparate se mire por donde se mire. Pero no olvidemos que el primero que ha volado por ahí ha sido el ministro de Transporte.

Ahora vamos a bajarnos brevemente del tono Ábalos, que irremediablemente conduce a la parodia o la melancolía, para hablar en serio. El apartheid fue un sistema de segregación racial extraordinariamente violento que estuvo vigente en Sudáfrica hasta 1992. Su objetivo era reservar el poder a la minoría blanca. Algunas de las medidas represoras del sistema que a Ábalos le parece comparable al Estado de derecho del que sigue cobrando un sueldo ministerial eran que los negros no tenían derechos políticos, ni laborales, ni podían usar el transporte público, ni entrar en las zonas de los blancos, ni en sus hospitales, ni en sus escuelas, ni en nada. Y si trataban de protestar, por ejemplo subiéndose a una acera o entrando en un comercio a comprar pan, podían ser apaleados.

Bueno, pues tenemos un ministro de Transportes que equipara más o menos abiertamente este paisaje con lo ocurrido con la sentencia por el procés y todavía sigue ocupando su sillón. Si sufrimos un Gobierno que se insulta a sí mismo y nos insulta, que denigra a su propia dignidad estatal y, de paso, a sus representados, cómo vamos a esperar que se nos respete desde fuera. El personaje exige menos aeropuertos, menos maletas, menos arrogancia y una dimisión.