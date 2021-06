Yo, pequeña hormiga u hormigón, me hago preguntas, la última libertad que ya apenas me quedan fuerzas para defender antes de entrar en la trituradora planetaria de cerebros, y acabar en harina, en masa, en zumo o en compost. Ahora mismo en que me creo libre, en que celebro una ilusión con mi familia, en que me tomo una cerveza porque me creo más libre, otro cerebro, que nunca sabrá ni que he existido, está pensando cómo exprimirme, cómo hacerme creer que yo soy yo y que consumo lo que quiero, y que no me vacuno porque quiero, y que no enciendo la luz porque no quiero, y en eso mi vida será suya. Ese oso hormiguero enorme, peludo, hocicudo, con sus grandes uñas como acero, que escarban las piedras y la tierra, y me buscan, y lanza su lengua pegajosa, insaciable. Y algunas hormigas, que se creen osos, trepan por él, y pretenden morderle en su piel hirsuta, y el oso sigue con sus uñas, su lengua pegajosa, su incansable hambre, otro virus diseñado en un laboratorio, otro antídoto diseñado para el oso, otro negocio de vacunas, mascarillas y pantallas, otra subida de la luz para convencernos que así vamos a ahorrar, otro niño deambulando por la calles, otra mujer asesinada por la soledad, y tantas otras adormecidas por el miedo, otro independentista catalán, cabalgando incansable en su vampiro, otro de los otros esperando de nuevo con su chaira a sacar tajada, otro tonto y otra tonta cobrando del hormiguero para ver cómo retorcer el idioma y cocear la cultura, otro inútil y otra inútil viviendo de decirnos que los monos de Gibraltar se tapan los ojos como estos gobernantes que se ciscan hasta en sus sillones. Y aquí abajo yo hormigas, corriendo por un minúsculo sendero interminable para buscar trabajo, para buscar algún grano que llevarnos a la boca, moviendo las antenas para ver si nos queda una poca de luz, una poca de agua, a ver si nos deja algo este ansia de los poderosos, de los que vemos y, sobre todo, de los que viven escondidos tras sus altas tapias, sus altas yedras, sus altos jardines de monedas y billetes, con sus grandes carcajadas. Yo, pobres hormigas, que me dejo engañar cuando me dicen que vote, que tengo libertad, que tengo autonomía, que puedo decidir entre encender la luz o vivir a oscuras, entre tener trabajo o entretener mi ocio.

**Escritor