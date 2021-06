Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha anunciado recientemente que los cordobeses vamos a tener para 2023 terminada la vía verde que irá desde La Asomadilla hasta Cerro Muriano. Como suele pasar en esta ciudad de grandes oportunidades y pocas realidades, la noticia llega tarde pues de lo que se trataba no era de construir las pirámides de Egipto, sino de acondicionar la antigua vía férrea de Almorchón que lleva desaprovechada, turísticamente hablando, desde siempre. Aún así, los cordobeses, grupos de concienciación y empresas de ocio y turismo no han cejado en su empeño de no sólo seguir reivindicado la susodicha vía verde, sino de realizar y ofertar el circuito para que se conozca. Está claro que más vale tarde que nunca, pero no se puede olvidar las grandes oportunidades perdidas. Pero, como decimos, la antigua vía férrea ha venido siendo recorrida por los cordobeses, aún a pesar del maldito balasto que siembra todo el circuito como si estuviera preparado para acoger a los transeúntes del purgatorio de Dante. Para quien no caiga, el balasto es ese conjunto de guijarros que cumplen tan bien su función en el lecho de la vía férrea que parecen que han sido puestos allí antes de ayer. Los que frecuentamos el trayecto sabemos de lo que hablamos: hasta la madera de eucalipto de las traviesas y el hierro de la propia vía van dando cuenta del paso del tiempo y la corrosión, no así el balasto, que no sólo no lo van atenuando los sedimentos, sino que, como decimos, parecen estar recién puestos. Una suela gruesa y dura se hace imprescindible para que las plantas de los pies no sufran el castigo. Algún que otro incauto ha recorrido la vía en zapatillas de deporte. Estos son los que te preguntan que si las piedras del camino no se acaban hasta el Muriano. Ahora parece que podremos contestarles que se acaban en 2023. O eso esperamos. Aun así, lo dicho, una buena suela que todavía tenemos balasto para rato.

* * Mediador y coach