Los indultos son como un milagro que da libertad al condenado. Se trata de una figura jurídica de 1870, pero que como se basa en la misericordia, que es inmutable, sigue vigente. Y al estar tan relacionado con derecho de gracia y, por tanto, con lo antaño divino, podríamos decir que es la máxima expresión del poder bueno de un gobierno porque pasa por encima del poder judicial en el sentido que puede anular una sentencia firme. En estos días vuelve el debate sobre la validez del indulto porque el gobierno quiere otorgarlo a los políticos independentistas catalanes, presos desde hace casi cuatro años por apoyar aquel plebiscito ilegal que preguntaba sobre la marcha de Cataluña de la madre España. La postura del Gobierno, tendente a indultarlos, es vista por muchas personas como un signo de debilidad para con la patria común cuando no una traición a la misma. Pero es todo lo contrario, porque la gracia de indulto lo que muestra es el poder absoluto del Estado sobre las autonomías, que no pueden tener este poder de indultar. Y tampoco puede ser calificado de agravio comparativo a nadie o traición al Estado porque los hechos penales juzgados debido a la sedición catalana, en realidad, no fueron tan graves en el sentido de que lo de Cataluña nunca tuvo reales posibilidades de triunfo. Podríamos decir que el intento independentista, penalmente hablando, fue algo así como tentativa inidónea o delito imposible; como querer matar a una persona con un conjuro pinchando alfileres en un muñeco. Mucho más hiriente para mí fue lo ocurrido años antes con aplicación de la doctrina Parot (elaborada por juristas y no ministros) a cientos de criminales macabros condenados a altísimas penas, que los puso en la calle ante la impotencia de las víctimas, y no vi a los políticos protestar con fuerza y menos a los que hoy gritan contra los indultos. Pero, claro, lo de la oposición a la doctrina Parot apenas daba rendimiento electoral. Por ello digo que nunca he visto tanta deslealtad a un Gobierno por parte de la oposición para llegar al poder aprovechando situaciones tan imprevistas como extremadamente difíciles e, incluso, increíbles hace unos años. Dejemos de hacer política electoralista y vamos a ponernos serios, no con el problema político catalán, sino con el social: hemos visto millones de jóvenes en las calles pidiendo independencia y la oposición no han sido capaz, ni ahora ni cuando gobernaba, de tener creatividad para unir de nuevo una Cataluña desmembrada. Es el momento de tender puentes entre las gentes y no de poner muros que nos distancien más todavía. La cárcel es un muro que aumenta la separación. El indulto es un puente que lleva a la reconciliación. Luego, ¿qué es mejor para la España unida? Más claro el agua.

* Abogado