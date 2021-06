Hay una canción de La Oreja de Van Gogh que me parece brutal en su manera de abordar la conformidad como lenitivo de la frustración, me refiero a De pronto una mirada. En momentos en los que poco a poco todos ya recomenzamos a vivir, debiera ser obligatorio recuperar lo que dejamos atrás, recuperarlo todo, las noches de verano y aquellas manos, el cielo infinito de negrura tachonado de luces de esperanza que nos observan cada noche esperando de nosotros que volvamos a sentirnos vivos, y las verbenas de lo que sea, la risa y el contacto, el aliento en el aliento, los ojos en los ojos, el abrazo infinito. Fiar todo a que de pronto una mirada sea el desencadenante de la libertad puede quedarse en la melancolía de la impotencia que tan bien refleja esa canción.

Cuántas veces dejamos pasar lo que el Dúo Dinámico se cansó de advertirnos («el final del verano llegó y tu partirás»), quizás en esta tesitura del renacer sea el momento de no dejar pasar más finales de verano, ni principios, y de instalarse en la apuesta definitiva por la vida. Hay que haber pasado un mal trago, como el que estamos a punto de terminar todos, para apreciar en su verdad lo que dejamos, lo que perdimos, lo que aún podemos recuperar aunque las circunstancias no nos dejen hacerlo de la manera total y completa con la que nos gustaría que sucediera, pero por ello no habría que olvidar que muchas veces un soplo, un pequeño soplo de aire fresco, es justo lo necesario cuando andamos sofocados y la asfixia de la vida nos atenaza y no sabemos por dónde escapar.

Todos guardamos algún golpe de mar que nos ocultó el sol de un atardecer que creímos transformarse en oscuridad para siempre hasta que un día, sin esperarlo, una foto, un recuerdo, un mensaje, o «de pronto una mirada», nos hacen reabrir el paréntesis en el que nos hallábamos encerrados. Es el momento, no el de repetir la ñoñez mentirosa e hipócrita de que salimos más fuertes --bastante tenemos con haber salido, o casi-- sino, sencillamente, el momento de encontrar la llave que abra la pequeña curva que cerró, o con el que nos cerraron, aquel paréntesis en nuestra vida. Que nos pilló por sorpresa.

*@ADiazVillasenor | Escritor