Uno de los dilemas de esa modernidad que se alumbró en los sesenta era plantearte si eras de los Beatles o de los Rolling. Una conceptuación que a nosotros nos llegó un poco tarde porque a principios de los setenta estábamos enfrascados en otros menesteres, mismamente en los partes de vértigo del equipo médico oficial o ejercer de funambulistas en el Sáhara con la Marcha Verde. Pero esa dicotomía rock-popera se convirtió en una actualización del conmigo o contra mí, o una versión sicalíptica del estudias o trabajas.

Ahora, en ese maniqueísmo de doble vía que tanto nos pirra a los españoles, es el indulto el que se esgrime como señuelo de furias y antagonismos. Curiosos los caprichos de nuestra lengua: al igual que no es lo mismo buen hombre que hombre bueno, tanto cambia la cosa por la simple sustitución de una letra: indultar frente a insultar, que no es lo mismo; o sí, parodiando el galleguismo de Rajoy: la compasión como caballo de Troya, o arma arrojadiza entre las dos Españas.

Hablando del expresidente del Gobierno, hay que situarse en este nuevo capítulo del culebrón del procés. Aquel fatídico 1 de octubre tuvo una cuota no desdeñable de responsabilidad en el dontancredismo monclovita, en ese no tuvo que haber sido, pero fue, con aquel gatillazo independentista que, no obstante, derramó la cántara del victimismo. No hay problemas irredentos en la historia de España, pues cada uno ha sido el eje vertebrador de su época. Sin duda, en este tiempo nos ha tocado lidiar con el encaje de los nacionalismos, un problema que requiere dosificar sabiamente valentía, audacia y prudencia. Que Pedro Sánchez, aquí y ahora, haya optado por tonificar la primera opción es una estrategia que desconcierta porque se aleja de su talismán demoscópico. Sostener a capa y espada la línea argumental del indulto casi es una proclama suicida para las huestes socialistas, con un presumible desangrado en sus tradicionales caladeros de votos. No cuadra esta tozudez con el mimetismo de Sánchez, salvo que haya llegado a ese momento del poder que te reviste de una impronta áulica, o intentes ejercer la potestas con un auténtico sentido de Estado, aunque llegue una marea de críticas, algunas biempensantes; otras, oportunistas y demagógicas.

Las comparaciones siempre son odiosas, pero con la legalización del partido Comunista se rasgaron las vestiduras los incondicionales del Régimen que aún seguían con la camisa vieja; el giro felipista de la OTAN desnortó a antiguas banderías a las que molaba el Pacto de Varsovia; y la ilegalización aznarista de los batasunos llevó las manos a la cabeza a quienes asociaron esa posición de fuerza con el Juicio Final. Queda poco margen para la ingenuidad, y en los indultados y en muchos de sus incondicionales no habrá una miaja de arrepentimiento. Aun así, se trata de una ocasión propicia para erosionar el plañiderismo oficiante en el Gobierno catalán y en laminar inteligentemente ese victimismo que puede ser tan endémico como la propia fugacidad del hombre. Para que minore en Cataluña esa marea de desafección no basta con el Santiago y cierra España. La Constitución puede ser milagrosa, pero su simple invocación no genera una legión de conversos. El indulto no puede concebirse como la última frontera frente a lo irremediable, ni el arrebato contra la jactancia de unos independentistas que nunca confiesan jugar con las cartas marcadas. Pero dentro de las prerrogativas del Gobierno está buscarle una vía ancha a la convivencia. Ya saben: entra la valentía y la prudencia se sitúa la audacia: la que no convierta a los valientes en temerarios; ni a los prudentes en pusilánimes.

* Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor