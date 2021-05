Hace cinco años comenté en estas páginas que había visto en Madrid una exposición con fotografías de Zinedine Zidane. Entre ellas dije que había una con Alfredo Di Stéfano que, en opinión del francés, era la que más le impresionaba. También a mí me gustó, y ahora creo ver una conexión entre ambos, relacionada con la explicación que daba el argentino a por qué había tenido que escribir su libro de memorias ( ‘Gracias, vieja’) con la ayuda de amigos: «Yo no era un boxeador. Era un jugador de equipo [...] Lo mío siempre ha sido tarea de muchos». Aquel artículo apareció cuando el Real Madrid acababa de ganar la undécima copa de Europa y acerca de su entrenador dije que era de agradecer «su saber estar, la sinceridad y la humildad de sus respuestas durante las ruedas de prensa». En los dos años siguientes, el Madrid volvió a ganar el trofeo continental, con lo cual se convertía en el primer equipo en conseguirlo de manera consecutiva en ese nuevo formato que conocemos con el nombre de Champions League, y Zidane por consiguiente en el primer entrenador en lograrlo.

Y fue entonces, en mayo de 2018, cuando decidió abandonar el club, entonces se hallaba en la cúspide, y sobre aquella salida se dieron interpretaciones muy variadas, incluso se decía que nunca volvería al Madrid, pero sin duda lo que ha demostrado el paso del tiempo es que entonces supo manejar los tiempos del mismo modo que hacía con el balón en su época como jugador, y de hecho lo vimos aparecer de nuevo en el banquillo madridista en marzo de 2019, y ganar la Liga el año pasado, el primero de la pandemia. Y en este último mes todos hemos podido ver lo acontecido. Un equipo diezmado por las lesiones y los contratiempos ha llegado hasta la semifinal europea, después de hacer algunos partidos dignos de olvido y otros excelentes, pero ante el Chelsae cayó con justicia, tras jugar dos malos encuentros. Y ha peleado hasta el último minuto por el título de Liga, en un campeonato en el cual aconsejo a los interesados que consulten cuántos penaltis ha tenido el Madrid a favor y en contra, y los comparen con otros equipos. No es una justificación, solo un dato, al margen de otros errores cometidos en partidos que nunca debió perder o empatar, pero eso no empaña la labor del entrenador ni los esfuerzos de la mayoría de los jugadores.

No sé si Zidane seguirá el año que viene al frente del equipo. Frente a quienes dicen que es un buen gestor de grupo pero mal entrenador, yo pienso que sirve tanto para una cosa como para la otra, puesto que el azar, o la buena suerte, o tener una flor en el culo como se ha dicho de él, no es suficiente para el historial acumulado hasta el momento. Pero sobre todo lamentaré no encontrarme con declaraciones sencillas, pero no exentas de veracidad, de buen sentido y de respeto hacia los demás (incluidos los árbitros), todo ello a pesar de lo que algunos periodistas habrían deseado, porque su estilo moderado en la forma, pero firme en el fondo, les estropeaba su crónica, su reportaje o su programa. Y es que Zidane se nos representa, en el ámbito futbolístico, como un sofista en el sentido originario de ese término en Grecia, cuando se identificaba con un sabio educador, frente al contenido que luego adquiriría, según lo describe Aristófanes en ‘Las nubes’, al decir que el sofista era «buen hablador, atrevido, emprendedor, descarado, inventor de mentiras, charlatán empedernido, litigante, saco de procesos, máquina parlanchina, viejo zorro, ganzúa, hombre de mil caras, agridulce, anguila escurridiza, bribón, vestido recosido, bigardo, rompecabezas, avaro y lameplatos». Justo cuanto no se puede aplicar a uno de los mejores entrenadores en la historia del Madrid, entre otras cosas por su compromiso con los genes adquiridos por el equipo desde los tiempos de Di Stéfano.

* Historiador