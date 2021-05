Hubo un tiempo en el que los políticos eran líderes, tenían las cosas claras, sabía lo que hacer. Ya más recientemente, cuando los nuevos gobiernos llegaban al despacho se ponían en manos de los funcionarios, que son quienes saben cómo se hacen las cosas, pero como casi nunca coincidían con lo que los gobernantes querían, la soberbia se impuso sobre la ética de los subordinados, que fueron arrinconados.

Ahora los políticos, desde que ya no se les exige que sean líderes, con todo el trabajo intelectual, cultural y formativo que eso supone, desde que se les permite que sólo engendren ocurrencias, desde que no se les exige sentido de estado ni sentido común, no sienten la pesada necesidad de ser líderes, se conforman con ser jefes de personal, de recursos humanos, ya no piensan, no imaginan, ni les apetece resolver lo particular, lo diario, así que se dedican a elucubrar con el futuro y a contratar a otros que les hagan el trabajo sucio. Estos políticos jefes de personal agarran el presupuesto público y lo mismo te contratan a 50 que a 100 que a 500 expertos, asesores, técnicos de lo que se les ocurra. Pasó con las medidas covid, sacaron a relucir a los expertos, y no tiene la menor importancia que fueran reales o no, lo patente es la necesidad de escudarse en otros, de parapetarse en otros.

Así, se han atrincherado en los del I. S. Carlos III para no mancharse con la estúpida diatriba sobre la segunda dosis de la vacuna cenicienta; y, anteayer, han encargado a otro centenar un plan para 2050 que limitará el consumo de carne de nuestros nietos (la UE alaba ya el de gusanos), pero prometiéndoles que la mitad van a ser universitarios y, a la vez, advertirles de que no van a favorecer a las familias que formen porque el plan prevé introducir 250.000 inmigrantes/año, no se sabe con qué competencias profesionales. He leído el informe y es un batiburrillo de otros previos de diferentes países con realidades muy diferentes, una auténtica y utópica carta a los Reyes Magos que, en lo educativo y ecológico, es sencillamente sorprendente. Lo raro es que tanto experto se deje llevar y no se les rían en la cara. Será que cobran mucho.

* Escritor | @ADiazVillasenor