La potencia de las naciones no solo se fragua en sus ejércitos. Casi tanto o más que el despliegue de las armas está la eficacia y sutileza de su cuerpo diplomático. Esa visión historicista trufada de ardor guerrero que nos inculcaron a los niños del baby boom no puede desprenderse de la bizarría de los españoles en el Nuevo Mundo, o el legendario arrojo de los Tercios, reconocido incluso por los urdidores de la leyenda negra. Pero ese tiempo que ironizaron sublimemente Los Nikis en su ‘Imperio contraataca’ no habría existido sin una astuta política de casamientos. A pesar de la visión apulgarada de los billetes de mil pesetas, los Reyes Católicos fueron modernísimos en comparación con la esclerosis táctica de muchos políticos actuales. La Castilla del siglo XV tenía ansias de esplendor (a escala, el hambre de gol que se busca para la nueva plantilla del Córdoba), mientras que Nicolás Maquiavelo se inspiró en Fernando de Aragón para crear a su Príncipe. La Península ibérica tuvo el olfato de deshacerse del terraplanismo, llevándose la Corona castellana el premio gordo de las Américas.

No es este tiempo cero de la Nación española el único momento exultante de nuestra diplomacia. El Prado no sería El Prado si no es por la mediación de Luis de Haro, embajador de Felipe IV en la corte inglesa de Carlos I. Cromwell asoció la fabulosa colección de arte del Estuardo con reminiscencias papistas, y ante esa desidia el diplomático español barrió para casa, en lo que Jonathan Brown calificó como la almoneda del siglo. Claro está que ante rutilancia, cualquier comparación resulta odiosa. Por eso recalco que a la baronesa Tita Thyssen hay que hacerle un monumento, dado que por conductos oficiales nuestro último subidón de fervor patriótico fue la recuperación del islote Perejil, Aznar calzando botos y comiendo nachos Dios mediante.

No hace falta engallarse para tener bien engrasada la maquinaria de las cancillerías. A Portugal le ha ido muy bien con su talante discreto para colocar magníficas piezas en el tablero mundial --Secretaría de la ONU incluida--. Nosotros continuamos en la endogamia de deconstruir la Una, Grande y Libre, perpetuándonos en el judeocristiano sentimiento de la culpa. Nos deja exhaustos recomponer un día sí y otro también la relación con los nacionalismos y nos enchepamos la vergonzante salida del Sáhara. A ello se unen hipotecas que tardarán tiempo en saldarse, como ese feo que Zapatero le hizo a la bandera norteamericana. Mucho Biden, pero su teléfono aún no ha marcado la Moncloa, haciendo su predecesor el trabajo sucio de reconocerle a Marruecos su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Los marroquíes se sienten fuertes con el primo de Zumosol a sus espaldas, y Francia dispuesta a ayudar, para mediar y al mismo tiempo debilitarnos.

El presidente Bowie --su última transformación ha sido la justa y necesaria presencia en Ceuta-- ya tiene un nuevo chivo expiatorio. A la ministra González Laya le llueven las críticas por dejarse atrapar en un mar de confusiones y constricciones, la cautela que Rabat está convirtiendo en arrogancia. Ni de coña seremos de nuevo un Imperio, pero hay que recuperar pellizcos de audacia en la escena internacional, los mismos que recientemente nos llevaron a ampliar el canal de Panamá y plantar, no una pica, pero sí un AVE en la Meca, por mucho que se defenestre al anterior monarca. En las relaciones internacionales hay que saber diferenciar muy bien entre el tacto, el tacticismo y la indefinición, planteamiento que se nos hace especialmente indigesto con nuestro vecino del sur. Quizá algún legado sugiera invitar a Marruecos a participar en Eurovisión. Por la cuenta que nos trae, mejor va a ser que no.

* Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor