A lo largo de esta semana se ha celebrado la solemne novena en honor de María Auxiliadora, en la basílica de los padres salesianos, como pórtico a su fiesta de mañana. La Gran Familia Salesiana se reúne en torno a María con un amplio programa de actos, no solo promoviendo la devoción y el cariño a la Virgen, sino impulsando todos sus ámbitos educativos, pastorales y sociales. Cada día de la novena he ido ofreciendo los más hermosos destellos de María Auxiliadora, subrayando con fuerza esa «homilía» que Ella dirigiría hoy, desde el templo salesiano, a toda la sociedad, con tres preciosos mensajes: Primero, María nos diría, «estad atentos a los mensajeros de Dios, como yo estuve atenta al arcángel Gabriel». Segundo, «abrid de par en par las puertas de vuestra vida y de vuestro corazón a la voluntad de Dios, como yo se las abrí también con mi ‘Hágase’, en el momento de la Anunciación». Tercero, «haced lo que os diga mi Hijo Jesús». Así sería la «homilía» de la Virgen para todos nosotros, transmitiendo estos tres mensajes. La comunicación de Dios con nosotros tiene lugar a través de sus mensajeros, -la Iglesia católica y su Magisterio, los santos con sus escritos y su testimonio, los teólogos y escritores-, también multitud de «mensajeros anónimos», que van cruzándose en nuestra vida, ofreciéndonos una palabra cercana, un abrazo fraterno, un gesto hermoso. Junto a los mensajeros, María nos insiste en que abramos la vida y el corazón a la voluntad de Dios, a esa misión que el Señor nos encomienda como tarea primordial y que constituye, si duda, la hoja de ruta de nuestro caminar. Y, en el tercer punto, María nos encomienda a su Hijo, que «tiene palabras de vida eterna», quien nos llevará siempre de la mano, iluminándonos con su gracia y con sus dones. La Familia salesiana se implanta en Córdoba, en los inicios del siglo XX, gracias a la colaboración del entonces párroco de san Lorenzo, Mariano Amaya, consiguiendo la propiedad de la casa que ocuparían después los salesianos y ayudándoles en todo momento en sus labores docentes. Hoy se celebra el último día de la novena a María Auxiliadora, cuyas eucaristía he presidido, en la que pondré de relieve los tres destellos luminosos de la Familia salesiana: El de ser en todo momento, «una familia eclesial, una familia apostólica y una familia mariana». Primero, la Familia salesiana es una familia eclesial, ya que Don Bosco tuvo un gran amor por la Iglesia, consciente de haber recibido un carisma especial para la educación de la juventud, que extendió en los diversos contextos culturales. Segundo, la Familia salesiana es una familia apostólica, y los grupos que la componen son todos sujetos responsables de misión común, aunque en medida y formas diversas. Don Bosco cultivó el ideal misionero y participó de forma concreta en la obra misionera de la Iglesia de su tiempo. Tercero, la Familia salesiana es una familia mariana. Desde su infancia, Don Bosco se refirió a María como Maestra y Madre, porque así se lo habían indicado el Personaje del «sueño de los nueve años». La Familia salesiana ha empapado de su espíritu eclesial, apostólico y mariano a Córdoba y a los cordobeses. Centenares de generaciones han pasado por sus aulas, siempre bajo el manto de María Auxiliadora, y vibrando con los latidos de unos jóvenes que han grabado en su corazón la esperanza y la fe, los valores del reino y la generosa entrega a los hermanos.

** Sacerdote y periodista