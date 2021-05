Ante cualquier rotura, cualquier grieta o temblor que la vida te abra sobre el pecho, tu primera conquista es el presente. El pasado nos lleva a la nostalgia de lo que pudo haber sido, lo que afortunadamente no continuó siendo o lo que nunca fue, pero es un callejón sin salida posible que sólo nos conduce a la desolación del recuerdo en los ojos de hoy. Y el futuro, si estás atravesando una crisis, del tipo que sea, interior o pandémica, de amor o de fragmentación territorial, nunca suele ser más que una raya en el agua. Claro que hay que tenerlo en la retina y en el retrovisor de las decisiones que estás asumiendo ahora, porque una parte de nosotros siempre atisba mucho más adelante de ese paso inmediato que nos permite seguir. Qué sería de un hombre sin sus horizontes, que sería de cualquiera de nosotros sin tocar las figuras difusas de esos sueños que nombran los últimos silbidos de la tarde, o del amanecer. Pero si no consigues apretar el ahora, si no te haces el dueño del presente, si no eres el señor no de tus sueños, sino de tu realidad inmediata, la primera figura borrosa que te encuentres será tu propio rostro al mirarte al espejo. Así que fija el hoy, apriétalo sin miedo, amárralo a tu senda y a tu horario del día. Respíralo con fuerza.

Este artículo se podía haber titulado ‘El presente’ o ‘Conquistar’ el presente, pero desde el principio fue ‘Futurama 2050’ en homenaje a la gran serie de televisión de Matt Groening y por lo que hemos vivido en España esta semana. El discurso anterior, relativo a la dura pelea del presente, sería aplicable al presidente si estuviera atravesando una crisis, del tipo que fuera, él o su país, o si él creyera que la está atravesando. Por lo que se ve, no: está Sánchez tan bien y tan ocioso en un presente en el que apenas pasamos de 100.000 muertos por covid y solo nos enfrentamos a nuestra peor crisis económica, que nos regala una especie de carta a los Reyes Magos laicos y primaverales para contarnos con el bombo y platillo habitual cómo le gustaría que fuera España en 2050. Así, en un documento de 675 páginas -más o menos la suma de su tesis doctoral y su libro de autoayuda Manual de resistencia, escrito por Irene Lozano- Pedro Sánchez brinda esta huida alucinógena del presente para vendernos el humo del futuro de dentro de 30 años.

Nada menos que cien expertos han trabajado en predecir cómo será el presente en 2050. «Dialoguemos para decidir qué país queremos ser en 30 años», ha pedido Sánchez. Veamos de qué va. Educación con más gasto por alumno y lucha contra el absentismo escolar, mejora en el informe PISA, que haya más titulados superiores y menos abandono. Medio ambiente, con fiscalidad verde, mínimos viajes en avión, mínimas emisiones de gases de efecto invernadero y descarbonización. Alimentación con cambios en consumo, como la disminución de la ingesta de las proteínas animales, reducir la generación de desechos y de la compra de móviles y ropa. Sanidad con un sistema eficiente y mejor financiado y una agencia de evaluación de políticas de salud. Avanzar hacia el buen gobierno, mejorar las medidas de dependencia y cuidar a los cuidadores. En las pensiones, aumentar la edad de jubilación y combinarla con el trabajo. Transición ecológica, digitalizar el sector público, aumentar la fuerza laboral y mejorar el acceso a la vivienda, frenar el éxodo del campo a la ciudad. No sigo porque entonces me salen unos Episodios nacionales. Pero es como la canción: más, y más, y más. Por pedir, que no quede.

Una vez que hemos desenterrado a Franco y cerrado con ello todas las heridas del pasado, sólo nos quedaba conquistar el futuro. En el presente a Pedro Sánchez sólo se le ha visto presumiendo por las vacunas que compra la Unión Europea y distribuyen las comunidades autónomas. Pero ahí ha estado, como el publicista más perseverante de los logros ajenos, aunque los celebre con apropiación indebida. Lo que he contado arriba es un resumen de 675 páginas cuya redacción habrá costado unos miles de euros sufragados por todos, en ese crowfunding festivo que ha servido a Sánchez para resarcirse de la astenia primaveral en Madrid, donde, como se sabe, la gente piensa sólo en beberse las cañas que no gustan al resto del mundo y nadie va a trabajar, ni emprende, ni crea nada.

Pensemos cuánto ha cambiado la vida laboral, afectiva, todo, en pocos años. El informe, que proyecta un 2050 con los recursos tecnológicos de 2021, ya ha nacido anacrónico. El cinismo estratégico, sin embargo, es imperecedero.

* Escritor