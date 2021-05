No he conocido un momento en el que la Franja de Gaza no «esté en guerra», no sufra ataques masivos y continuados contra su población, especialmente desde 2008, cuando Hamás llegó al poder y yo comencé a estudiar Periodismo. Siempre quise ser periodista de guerra, aunque luego mi salud me lo haya impedido, pero sigo haciendo un seguimiento constante de cómo se trata en prensa lo que ocurre en aquellos territorios que sufren ataques a diario, cuya población muere indiscriminadamente cada día.

La Franja de Gaza es ese territorio fronterizo entre el suroeste de Israel y la península del Sinaí, perteneciente a Egipto, considerado Palestina, que no ha parado de sufrir las invasiones de unos y otros desde la Primera Guerra Mundial. Ya me advirtió mi profesor de Relaciones Internacionales de la carrera, palestino, que este conflicto jamás acabaría, perduraría por siempre y la Historia le da la razón un día y otro. Pero la prensa apenas se puede permitir en la actualidad corresponsales como lo fue Maruja Torres en Beirut (mi referente) que cuenten casi en primera persona qué está sucediendo de verdad, cómo lo vive la población..., a lo ‘El año que vivimos peligrosamente’.

¿Cómo concienciar a la población mundial sobre el alcance y la gravedad del problema? Supongo que solo nos queda el poder de las imágenes en redes sociales, que es lo que me ha movido a escribir este texto, porque el pasado domingo 42 personas murieron en un bombardeo y 10 eran niños (y las bombas israelíes han seguido cayendo hasta ayer y no dejan ni un minuto de silencio para honrar a los muertos).

Dos de ellos consiguieron salvarse. Desconozco sus nombres, pero los he visto en una foto de Belal Khaled. Ella, leggins de flores, camiseta amarilla y un gran lazo blanco en el pelo. Él, vaqueros y camiseta gris, sonríe orgulloso a cámara porque ha conseguido salvar a sus peces de la destrucción de su casa. Todo es escombros a su alrededor. Sus peces, unas pequeñas vidas que probablemente salven en parte el dolor de las suyas (Susan Sontag ahonda en todo ello en ‘Ante el dolor de los demás’).

Y rompo a llorar, porque si destruyeran mi casa, si murieran mis padres, si no quedase nada del mundo que conozco, yo también haría lo imposible por salvar a mi gata y sonreiría por haberlo conseguido en medio de los escombros. Sería lo único que me quedase.