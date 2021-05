La vida es una continua renuncia, un despedirse prolongado en el tiempo de quienes han formado parte de nuestro universo personal, un agitar la mano y sujetar las lágrimas por tanta pérdida acumulada; y aun así, conforme cumplimos años se hace cada vez más difícil despedir a los amigos. La primera representación explícita de un funeral que tenemos en España es la estela de Ategua: una pieza de unos dos metros de altura tallada en caliza local, que a la manera de un cómic, y con un lenguaje altamente codificado, muestra en cuatro viñetas el complejo mundo de la muerte. Protagoniza la primera de ellas el guerrero, ataviado con sus mejores galas, panoplia militar y ajuar; en la segunda el cadáver, expuesto sobre un catafalco, es velado por sus deudos, que se llevan las manos a la cabeza en señal de duelo, en presencia de dos cuadrúpedos -tal vez sus caballos- destinados posiblemente al sacrificio; en la tercera, el finado sube a un carro de dos ruedas tirado por otros tantos équidos: con la mano izquierda trata de asir el estribo, mientras alza la derecha diciendo adiós antes de emprender su viaje definitivo; finalmente, en la cuarta, dos grupos de personajes bien diferenciados -¿hombres y mujeres?- cogidos de la mano ejecutan algún tipo de danza en honor del difunto. Hablo de una pieza excepcional, con alguna influencia griega, que en cualquier caso muestra una concepción del ritual funerario muy avanzada, en sus perfiles básicos casi inalterada en ámbito mediterráneo hasta prácticamente nuestros días; concepción que implicaba vivir la muerte, dolerse por ella, llorarla, proyectarla socialmente como escaparate personal y familiar, aceptarla y también celebrarla, en homenaje al fallecido y su clan.

Me vino todo ello a la cabeza tras leer con cierto retraso en este mismo diario la infausta noticia: el catedrático de Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba, Manuel Pineda Priego, había muerto; un inesperado mazazo -sabía que estaba enfermo, pero no que hubiera empeorado- que me dejó un tanto noqueado y me impulsó a redactar estas líneas como necrológica (llevo ya escritas muchas a lo largo de mi vida; demasiadas...), pero también como panegírico, desahogo y una forma de testimoniar a su viuda y sus hijos mi afecto y mi pésame. Quienes me conocen, saben que no soy dado a enumerar datos del curriculum de las personas que por una razón u otra me toca presentar o evocar. Esa información la puede conseguir cualquiera con solo entrar en internet, y por otra parte ya ha sido glosada suficientemente por la prensa y los medios de comunicación. Yo prefiero recordar al amigo, al compañero, al colega al que admiraba y apreciaba a partes iguales. Conocí a Manolo Pineda hace más de veinte años, en algún acto universitario cuyas circunstancias precisas no recuerdo; sí, en cambio, que simpatizamos y nos entendimos de inmediato. Fue siempre hombre inquieto y comprometido, dispuesto a dar un paso adelante y echar una mano, y en ese terreno nos reconocimos enseguida. A pesar de trabajar en campos del conocimiento muy alejados entre sí, desde aquel día cimentamos una amistad serena, tranquila y sin exigencias, que a ambos nos gratificaba. A su más que indudable encanto natural sumaba el ser un gran investigador y mejor docente, su enorme capacidad de trabajo y unas competencias poco habituales para la gestión; de ahí los numerosos cargos que desempeñó. En estos últimos años venía realizando además un papel de primer orden en la Real Academia de Córdoba (no hace mucho me pidió ayuda para una conferencia y un artículo que estaba preparando sobre la dieta alimenticia en al-Andalus), y no se arredró incluso ante el reto de escribir en la prensa. Guardo muchos mensajes suyos en los que precisamente glosaba mis trabajos en esta misma tribuna. Allá donde haya ido, no tardará, estoy seguro, en revolucionar el cotarro, ilusionando a todos en nuevos proyectos y poniéndolos a trabajar; porque, universitario nato como era, si de algo andaba sobrado era de encanto, iniciativa y habilidades para convencer.

Tu muerte, querido amigo, me ha cogido de improviso. Me habría gustado despedirme de ti, aunque sé que nunca habrías querido que te viera disminuido; quizás por eso me ocultaste la gravedad de tu mal. Como contrapartida, guardaré siempre un recuerdo tuyo de hombre en plenitud, brillante y capaz, pues así quisiste vivir hasta el último día. Seremos muchos los que te echaremos de menos; en la universidad, que se queda un poco más sola; en la Real Academia, donde tan buenos ratos pasabas, y en tantos otros de los ámbitos que frecuentabas. La voracidad de estos dos últimos años parece no terminar nunca: llevan cobradas tantas víctimas, que nos van a dejar devastados y exhaustos. Ojalá la tierra te sea ligera al recibirte de nuevo, y los dioses del inframundo te acojan benévolamente como mereces. Tu familia, tus amigos y quienes tuvieron el placer de conocerte quedamos tras tu marcha un poco más huérfanos.