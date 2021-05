Si el chantaje es la presión o amenaza injusta que se realiza sobre una persona o colectivo para sacar algún provecho, lo que estamos viendo estos días en Ceuta con la llegada incontrolada de miles de personas inmigradas es todo un chantaje del Reino de Marruecos. El trasfondo del tema aunque lo parezca no es tanto una ocupación territorial, ni tampoco una crisis migratoria, ya que las autoridades vecinas han fletado autobuses gratuitos para desplazar a los migrantes a la frontera con nuestro país, y después abrirles materialmente la puerta; sino una crisis política que se parapeta, una vez más, en los más desgraciados y vulnerables que arriesgan sus vidas.

Marruecos extorsiona a nuestro país, como Turquía lo hizo con la Unión Europea. Y lo hace con dos fines claros. Conseguir la soberanía sobre el territorio del Sahara, venciendo las resistencias que España plantea como última potencia colonial y administradora, apoyando las resoluciones de Naciones Unidas sobre un referéndum de autodeterminación del pueblo saharahui. Máxime ahora que la guerra con el Frente Polisario se decanta a favor del reino alauita y que Donald Trump reconociera dicha soberanía del país vecino a cambio de reconocimiento por éste del Estado de Israel. Y el segundo, es la obtención de más fondos económicos y recursos materiales para luchar, supuestamente, contra la inmigración ilegal. A lo que se añade un tercer objetivo, cual es quitar presión a la política interna de Marruecos, país que se encuentra arruinado tras los efectos de la pandemia del coronavirus, donde va creciendo un discurso radical que se vuelve contra el poder establecido que, libera presión, señalando a España como enemigo y llevando a sus fronteras a toda esa masa de personas desesperadas que no tienen nada que perder. Este es el verdadero problema, y no la acogida humanitaria en un hospital de Logroño del jefe del Frente Polisario, que se utiliza como excusa.

Marruecos se siente fuerte, porque además puede limitar o no el tráfico de drogas con Europa y es clave no solo geoestratégicamente, sino también para frenar el islamismo integrista ofreciendo una cooperación a los servicios de inteligencia europeos que resulta fundamental. No olvidemos también, que Francia está detrás de las actuaciones medidas del gobierno de Marruecos, por lo que al margen de la palabrería de siempre y las declaraciones pomposas de la Unión Europea, poco más apoyo vamos a encontrar. Tengamos presente que hace poco, Marruecos amplió su frontera marítima anexionándose aguas de Canarias ante el silencio colectivo.

Por lo que la solución tiene que venir del propio Gobierno español, que debe ofrecer una respuesta firme y unida, teniendo además su margen de maniobra como puede ser la del bloqueo temporal de las aduanas de los puertos de Algeciras y Almería, paralizando el comercio de Marruecos con buena parte de Europa lo que sería crucial para los intereses de este país, o bastaría con anunciar la restricción de la llamada «operación paso del Estrecho donde cerca de dos millones de marroquíes vuelven a su país. Pero para eso, hace falta coraje y determinación, en lugar de seguir dándole inútilmente dinero a un país, que en lugar de controlar la inmigración la utiliza como arma arrojadiza, malgastando el dinero en dispendios para la clase dirigente. Siendo además, especialmente penosa y miserable la utilización de menores y críos para conseguir sus fines políticos a toda costa. Es un tema complejo, que prevé un verano intenso, y requiere determinación, unidad e inteligencia.