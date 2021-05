No. No es mi intención dedicarle estas líneas a las llamadas primarias del partido socialista, ya habrá tiempo. Me refiero a las fuentes primarias de la investigación en Historia, que viven un momento delicado en el Valle del Guadalquivir. El importantísimo Archivo de Protocolos Notariales de los municipios de Palma del Río, Posadas, Hornachuelos, Guadalcázar, Fuente Palmera y otras localidades se encuentra depositado en Posadas. Un sufrido peregrinaje desde los municipios hasta la notaria Malena, y desde allí, al sótano de un edificio público.

Llevamos años interesándonos por la seguridad, documentación y digitalización de tan importante centro documental de la historia social de una comarca desde 1526. Cientos de legajos que nos gritan en la conciencia, nos llaman a la investigación y claman tener futuro para reivindicar el pasado. La directora del Archivo Histórico Provincial Alicia Córdoba está manteniendo conversaciones con la notaria de Posadas, Cristina López Medina, encaminadas a dar una solución profesional al archivo de protocolos, ofreciendo la centralización del mismo en el histórico de Córdoba. Una garantía de seguridad, conservación por personal cualificado y proceso de digitalización inminente.

Cualquier responsable político de la administración local, provincial y Junta de Andalucía sabe perfectamente que centralizar los archivos comarcales en Córdoba, como ya han procedido otros municipios, es la mejor solución y medio de garantizar la salvaguardia del archivo de Posadas. La historia social de Palma del Río ocupa más del ochenta por ciento de los legajos depositados en la cabecera del partido judicial. Las posibilidades de conocimiento de las estructuras sociales, económicas y religiosas de este municipio nos parecen increíbles. Nos sentimos muy agradecidos a la labor realizada por la notaría, autoridades e historiadores de la villa de Posadas, pero es el momento de tener una visión global de la archivística de la comarca. Estamos seguros que prevalecerá la razón y el interés general.

* Historiador y periodista