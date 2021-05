Córdoba vuelve a estar presente en el principal escaparate del turismo internacional, Fitur, justo cuando al sector más falta le hacen los visitantes de fuera --bueno, y los de dentro--, que aún siguen en sus casas esperando la mejora de la situación sanitaria y la autorización de sus respectivos gobiernos para viajar. La pandemia y sus confinamientos han dejado en el esqueleto, por pura desnutrición, el tejido empresarial relacionado con el turismo. Quedarán para la historia las imágenes siniestras de la Judería totalmente desierta, con la Mezquita-Catedral cerrada a cal y canto y las calles que antes bullían de viajeros --demasiados, según quienes alertaban de que también se puede morir de éxito-- sumidas en un vacío espectral. Por eso es tan importante la cita global que desde ayer se celebra en Madrid con cuatro meses de retraso pero en el lugar de siempre, ese gran espacio del Ifema al que regresa la vida, la buena vida, después de haber acogido aluviones de enfermos de covid en el peor momento de la escalada de contagios. Tomémoslo como una metáfora de la vuelta, esta vez sí que sí, a esa normalidad que ya empezamos a necesitar como el aire que respiramos.

Quizá por eso, porque las circunstancias desesperadas imponen medidas desesperadas, Córdoba ha reforzado este año su presencia institucional en la feria. No hay más remedio que apostar fuerte por un turismo, fuente principal de ingresos a falta de otras industrias boyantes, que ha empezado a soltarse con alegría en cuanto se ha levantado el estado de alarma, como ha quedado demostrado durante el concurso de patios. Así que al tradicional pabellón de la provincia, con la Diputación al frente, se ha unido esta vez --aunque más cabría hablar de desunión-- un estand propio de la capital que hará la ‘guerra’ por su cuenta con todo el derecho para hacerlo, según el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), que no quiere desaprovechar el tirón del centenario de los patios ni otras muchas potencialidades de la ciudad. La iniciativa, sin embargo, no ha caído bien a la oposición en el Ayuntamiento, sobre todo a IU, que acusa de falta de estrategia turística al equipo de gobierno del PP --precisamente cuando da muestras de tenerla, guste o no-- y describe la oferta capitalina como «dos mesas para tapear».

Hombre, no sé si serán dos mesas, porque a la hora de pergeñar estas líneas aún no he visto las fotos del estand municipal, pero lo que está claro es que en estos eventos se tapea mucho y por todas partes. También cuando la delegación de Turismo la llevaba IU. Porque es una máxima ajena al devenir político, más bien sabio consejo de abuelas, que a la gente se la conquista por el estómago. Ofrecer en Fitur comida y bebida gratis total, ya sea a profesionales ‘del ramo’, como se decía antes, o a público gorrón en general, es algo más que mostrarse rumbosos, que para el andaluz es parte de su ser y estar en el mundo, entre el señorío ostentoso y la más llana generosidad. Córdoba, desde los dos stands, divulga lo mejor que sabe sus riquezas, incluida la gastronomía a través del vino Montilla-Moriles, los jamones y embutidos de Los Pedroches y los aceites con que cocinarán hoy los cinco chefs cordobeses que participan en el Kitchen Club. Es la manera más práctica de vender lo nuestro, que no son solo monumentos y cultura acendrada, sino excelentes productos avalados por denominaciones de origen, los mismos que pueden degustarse despacio en esos tesoros patrimoniales que son nuestras tabernas, con mesas para tapear.