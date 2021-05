Ya sé que es de pereza mental esto de andar hablando y escribiendo a base de citas. Pero es que nuestros clásicos me tientan con lo bien que dicen la cosas y sobre todo con lo bien que las vaticinan. No podemos encontrar en ellos mejores visionarios. Ellos sí que tenían libertad y espíritu de observación. Pondré algunos ejemplos, y que cada cual saque las consecuencias que quiera según el panorama político y social que llevamos años arrastrando, y eso que con nuestros clásicos sólo me remonto hasta hace poco más de un siglo. Esta primera cita es de nuestro bisabuelo don Ramón del Valle-Inclán, en su Viva mi dueño de su serie El ruedo ibérico. (Los títulos ya son elocuentes). Dice: “Aquellos ilusos patriotas del credo progresista (...) formaban un bolo de famélicos iluminados”. Me paso al abuelo Camilo José, en uno de los prólogos a su Colmena: “El mundo gira, y las ideas (?) de los gobernantes del mundo, las histerias, las soberbias, los enfermizos atavismos de los gobernantes del mundo, giran también y a compás y según convenga. En teste valle de lágrimas faltan dos cosas: salud para rebelarse y decencia para mantener la rebelión”. Y llego a nuestro tito Juan Marsé, y vuelvo a pasar otras Últimas tardes con Teresa: “¿Qué otra cosa puede esperarse de los universitarios españoles, si hasta los hombres que dicen servir a la verdadera causa cultural y democrática de este país son hombres que arrastran su adolescencia mítica hasta los cuarenta años? Con el tiempo, unos quedarían como farsantes y otros como víctimas, la mayoría como imbéciles o como niños, alguno como sensato, ninguno como inteligente, todos como lo que eran: señoritos de mierda”. (Y perdónenme esta palabra grosera; iba a sustituirla, según el estilo políticamente correcto, más pedagógico, por “señoritos de... eso que todo animal necesita evacuar cada día si no quiere padecer de estreñimiento”; pero he temido tener problemas con los derechos de autor y la propiedad intelectual. Así que lo siento. Además, ahora habría que escribir “universitarios y universitarias”, “españoles y españolas”, “hombres y mujeres”, “unos y unas”, “niños y niñas”, “alguno y alguna”, “sensato y sensata”, “todos y todas”, “señoritos y señoritas”. Para que vean ustedes cómo progresamos en la progresía.

* Escritor