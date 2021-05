Es inútil. No tengo por dónde coger este librito llamado Constitución Española. Por mucho que me recuerde los excesos que se están cometiendo en cuanto a libertades y derechos básicos, tendría que ser juez o abogado y estar ahí, las veinticuatro horas, pendiente de las últimas interpretaciones, modulaciones y dinámicas con que se percuten los afamados articulillos, y ni aún así conseguiría sustentar mis derechos básicos, los cuales, ya ni sé por qué, sus señoríos se empeñan en aniquilar. Y es que a día de hoy me permito observar este librito como si tuviera en mis manos un panfleto revolucionario de utópicas aspiraciones para un mundo yupi ideal que ahora, más que nunca, no existe. ¿Qué autoridad, me pregunto, ostenta un guarda jurado cuando me pide, desde el vagón de un cercanías, que me coloque «correctamente» la mascarilla en mitad de un andén palpablemente desierto? ¿Qué conocimientos de inmunología y demás lo acreditan y qué marco legal lo ampara, para, en caso de yo desobedecer, adoptar las oportunas medidas de fuerza? Pero ¡qué mierda de democracia es esta, señoras! ¿Cuándo piensan sus señorías dejarnos respirar con tranquilidad y vivir dignamente como derecho inapelable y contraprestación a los impuestos que nos aprietan?

Uno puede apagar ese insano, venenoso engendro llamado televisor, y ponerlo en marcha dos semanas después para encontrarse no con hechos o leyes o teorías derivadas de la experiencia y el raciocinio, sino, simplemente, con el producto retorcido y cruel de una clase política más que sádica y paranoica, terriblemente enferma, cuyo principal objeto no digo que sea, pero parece ser estrangular poco a poco a los ciudadanos, arruinar el país y disputarse esas cosas llamadas «votos». Vivimos directa y exclusivamente según les dé, bajo el manto policial de sus más inmediatos caprichos. ¿Nadie se pregunta hasta cuándo? ¿Qué pasa aquí?

* Escritor