La historiografía francesa, de la mano de Pierre Nora, acuñó el concepto de «lugares de memoria» para ámbitos de la memoria colectiva, pero también es posible hablar de espacios de memoria para los recuerdos que cada uno acumula de manera individual. Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos, y aunque el lema propuesto se refiere a su futuro, quisiera hablar de tres espacios que forman parte de mi memoria y que mantienen relación con esas instituciones, aunque no todos puedan ser considerados como tales. De hecho, uno ha desaparecido; otro se conserva tal cual era en mi infancia, hace ya más de sesenta años, y el tercero se ha transformado, ahora sí, en un verdadero museo. Ya no existe el molino de aceite en el que pasaba algunos días durante las vacaciones navideñas, de modo que mis recuerdos se convierten en algo parecido a un verdadero museo etnológico acerca de cómo se realizaba en la década de los 50 del pasado siglo la producción de aceite, cómo llegaba la aceituna cargada en carros o en burros y era acumulada en el patio del molino, para ser transportada luego al interior donde tras el prensado se obtenía el aceite. Todo era muy diferente a la limpieza que vemos hoy día en cualquier almazara, y junto a todo aquello no puedo olvidar a los trabajadores que realizaban su tarea de manera continua, sin detenerse, pero siempre con una gran alegría, o al menos eso era lo que veían mis ojos de niño. Como no existe aquel lugar, cuando paso y lo imagino, de nuevo puedo ver la entrada al patio de suelo empedrado, la báscula, una gran pila, el acceso al sinfín donde se lavaba la aceituna, el interior de la fábrica, en fin, todas las dependencias.

En segundo lugar, mi recuerdo se dirige hacia un espacio que sin ser un museo alberga una obra que puede ser considerada como tal. Me refiero al mausoleo que Mariano Benlliure construyó para la vizcondesa de Termens, que primero estuvo instalado en el cementerio de Cabra y luego fue trasladado al colegio que ella fundó y en cuya iglesia se conserva. En aquel colegio, que lleva el nombre de su fundadora, aprendí a leer y a escribir de la mano de una monja entrañable, sor Pilar, y en su capilla pasábamos parte de nuestro tiempo: confesar, rezar el rosario, oír misa. Todo se mantiene igual, de modo que entrar en aquel espacio me conduce, al igual que le ocurre a otros muchos, a mi infancia. Siempre que algunos de mis amigos visitan Cabra, intento ir con ellos a que contemplen esa verdadera joya que alberga la Fundación Termens.

De ese mausoleo tenemos hoy un conocimiento exacto, y también sobre su impulsora, gracias a los trabajos de un buen amigo, Salvador Guzmán, quien además es uno de los responsables de la existencia del tercer espacio al que voy a referirme, el museo de Historia Natural del Instituto Aguilar y Eslava, que hoy ha sido transformado en relación con lo que era en mi etapa como alumno de dicho centro entre 1964 y 1971, cuando a veces teníamos algunas clases en aulas ocupadas por dicho museo, donde se acumulaban animales disecados, colecciones minerales y otros elementos procedentes de lo almacenado por el centro desde el siglo XIX. Como ya recordé en una ocasión, fue allí donde por primera vez supe de la existencia de don Santiago Ramón y Cajal, así como de cuáles fueron las investigaciones que lo condujeron a la obtención del premio Nobel, como nos explicó nuestro profesor, un farmacéutico que realizaba en la pizarra unos dibujos maravillosos con tizas de colores, y del cual aprendí la importancia de la elaboración de esquemas. Si vienen a Cabra, no dejen de visitarlo, y si pueden, acudan también al mausoleo de la vizcondesa, y seguro que cualquiera tendrá también en su memoria algún museo etnológico como el de mi molino. Mantengan su recuerdo, y feliz día de los museos.

* Historiador